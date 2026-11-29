وطن للأنباء: انطلقت من مدينة مكناس المغربية، جولة فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية الفلسطينية، التي تشمل القنيطرة وطنجة والرباط، تزامنا مع تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واحتضن الحرم الجامعي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حفل افتتاح الجولة، وتضمن كلمات رسمية وعروضا فنية من التراث الفلسطيني، بحضور المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيس الجامعة، أبو بكر بوعياد، وعميد الكلية، محمد قدوس، وجمع من الأساتذة والإداريين والطلبة.

بهذه المناسبة، استحضر السيد الشرقاوي، مضامين الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار الشرقاوي إلى أن جلالة الملك، أكد في رسالته، التزام المملكة المغربية الثابت بالقضية الفلسطينية، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة، وفق رؤية حل الدولتين، مشددا على أن القضية الفلسطينية تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للمملكة، وأنها في مستوى القضية الوطنية.

كما أكد الملك محمد السادس مواصلة الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والديمغرافي لمدينة القدس، وصون حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، لتظل منارة للتعايش والوئام بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، قائلا: "بصفتي رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإنني لا ولن أدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والديمغرافي لمدينة القدس وصون حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية لتظل منارة للتعايش والوئام بين أتباع الديانات السماوية الثلاث".

وأشار جلالة الملك إلى الجهود الميدانية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشرافه المباشر، بالتوازي مع العمل الدبلوماسي، من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المحلي، دعما لصمود السكان المقدسيين.

وأوضح الشرقاوي أن الوكالة واصلت خلال عام 2026 تنفيذ برامجها لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية والحفاظ على الهوية الحضارية للقدس، من خلال تدخلات شملت المجالات الإنسانية والاجتماعية والتنموية والثقافية والاقتصادية، مع التركيز على تمكين الفئات المنتجة، والاستثمار في الطفولة والشباب والابتكار.

وأشار إلى أن الوكالة عقدت، في سبتمبر الماضي، لقاءات تشاورية مع شركائها المؤسساتيين والقيادات الدينية ومكونات المجتمع المدني، لوضع أسس خطة عملها في أفق 2030، انسجاما مع الخطة الوطنية الفلسطينية لتنمية القدس، موضحا أن الخطة تقوم على مبدأ "الاستدامة في التخطيط وفي العمل"، وتستند إلى حصيلة 28 عاما من عمل الوكالة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وبناء القدرات واستدامة التدخلات وقياس أثرها.

وأضاف أن التوجه الجديد يستهدف الانتقال التدريجي من الدعم المباشر إلى مشاريع التمكين وخلق الثروة، وتعزيز قدرات الأفراد والجمعيات والمقاولات على الإنتاج والنشاط، بما يجعل تعزيز صمود المقدسيين ومؤسساتهم أولوية مستدامة، ويتيح توسيع أثر التدخلات في تحسين ظروف السكان ودعم التنمية في المدينة المقدسة.

وتُنظم هذه الجولة بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالمغرب، وبشراكة مع الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، في سياق ترسيخ التضامن المغربي الرسمي والشعبي مع فلسطين.

ولا يقتصر التضامن المغربي على الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني، أو التظاهرات الشعبية الحاشدة، بل يجسد إجماع المغاربة، خلف قيادتهم، على جعل القضية الفلسطينية في مرتبة قضيتهم الوطنية الأولى.

وتأسست فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية عام 2011، من فنانين فلسطينيين من كلا الجنسين، بهدف حماية التراث الفلسطيني وترسيخ الهوية الفنية المحلية، من خلال تقديم لوحات فلكلورية تجسد الأرض والمزارع والأعراس الفلسطينية، وتحيي فنون الدلعونا والزريف والجفرا والكرادية والطيارة والدحية، بما تعكسه من أصالة المجتمع الفلسطيني وحبه للحياة وتطلعه إلى مستقبل أفضل.