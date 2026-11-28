وطن للأنباء: في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني (29/11 من كل عام)، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن الجوهر الحقيقي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني هو في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل له حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم، إضافة إلى دعم وإسناد شعبنا في الـ48، في ضمان حقه في المساواة القومية وحقوق المواطنة، وصون شخصيتهم الوطنية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من شعب فلسطين.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها: في 29/11/1947 ولد القرار 181 المشؤوم لتقسيم الوطن الفلسطيني وتمزيقه، وتقديم أجزاء واسعة منه إلى المشروع الصهيوني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي والإنساني الدولي، بما في ذلك الحق المشروع لشعبنا في تقرير مصيره على أرضه دون وصاية أو تدخل أجنبي، قرار جائر لا يراعي الشرعية الدولية وقوانينها.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد فرضت الدول الاستعمارية الأوروبية، وفي المقدمة منها المملكة المتحدة وفرنسا، تدخلها في الشأن الوطني الفلسطيني باسم الانتداب، في تعبير فاقع الفجاجة، يحاول من خلاله «الرجل» الأوروبي الاستعماري تقديم نفسه إلى شعوب الأرض مندوباً للحضارة والمدنية، لتعليم الشعوب المتخلفة، ومنها شعبنا الفلسطيني، بناء دولها وأنظمتها، في الوقت الذي كانت فيه النوايا فاضحة، تهدف إلى توفير كل الفرص والأدوات للحركة الصهيونية، لتستولي على فلسطين بقوة النار والحديد، في تطهير عرقي ارتقت أعماله إلى مستوى جرائم الحرب الجماعية والفردية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، لم ولن يعطي للتاريخ المشين (29/11) معنى جديداً، فإن هذا لا يبرئ الدول الغربية التي تقاسمت منطقتنا من مسؤوليتها عن النكبة التي أصابت شعبنا، الأمر الذي يتطلب منها أن تعترف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، إقراراً بجريمتها، وأن تجعل من هذا الاعتذار مدخلاً ليتحمل المسؤولية في رسم مسار سياسي على المستوى الدولي، يضع حلاً لقضية شعبنا، عملاً بقرارات الشرعية الدولية في الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن المجتمع الدولي ما كان له أن يحول يوم 29/11 من يوم للتقسيم المشين وصدور القرار 181، إلى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، لولا النهوض العظيم لشعبنا بعد النكبة، وإصراره على حفظ هويته وشخصيته الوطنية من التدمير والذوبان، وإصراره على مواصلة الصمود والكفاح بالأشكال المختلفة، لإحياء قضيته الوطنية، ليس باعتبارها قضية لاجئين ومساعدات إنسانية، بل قضية شعب له كيانيته الوطنية ووطنه وأرضه التي من حقه أن يعود إليها، ويواصل تحت سمائها بناء شخصيته الوطنية الحضارية، في دولة مستقلة تضع نهاية لعقود التشرد والتهجير والنزوح والتفتت.

وبالتالي؛ فإن احتفالنا اليوم باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، هو محطة جديدة، نعيد فيها التأكيد على التمسك بحقوقنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، كما أقرتها الشرعية الفلسطينية في م. ت. ف في مجالسها الوطنية، وآخرها المجلس الوطني عام 2018، وكما كفلتها الشرعية الدولية بقراراتها المعروفة (19/67، 194)، وأن السير على هذا الطريق من شأنه أن يضعنا أمام واجبات وطنية في مقدمها إنهاء الإنقسام، وبناء المؤسسات الوطنية الجامعة، بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، يشارك فيها شعبنا في مناطق السلطة الفلسطينية وفي الشتات، والتوافق على مشروعنا الوطني الذي يكفل لشعبنا في جناحي الوطن (48 + 67) وفي الشتات، وحدته باعتباره شعباً فلسطينياً واحداً، توحده فلسطين وحقوقه الوطنية المشروعة، وانخراطه في المعركة الوطنية الواحدة ضد العدو الواحد، الاحتلال والاستيطان والضم والترحيل والتمييز العنصري المقيت.