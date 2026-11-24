وطن للأنباء: قدّم بنك فلسطين رعايته لمؤتمر التمكين الاقتصادي الخامس، الذي تنظمه جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل، بالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، تحت شعار "فرص عمل لأبنائنا في وطننا"، وذلك برعاية دولة رئيس الوزراء، وحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس رابطة الجامعيين أحمد التميمي، وممثل رئيس الوزراء وزير المالية اسطفان سلامة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين باسم عبد الهادي، ومحافظ الخليل خالد دودين، إلى جانب عدد من الوزراء، ورئيس ملتقى رجال الأعمال، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في فلسطين، وشخصيات وطنية ورسمية وأهلية، وعدد من رجال الأعمال.

وجمع المؤتمر ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمالية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين، لمناقشة مستقبل التشغيل في فلسطين، والفرص التي يتيحها التحول الرقمي، وسبل تطوير المهارات والكفاءات البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز قدرة الشباب على المنافسة والابتكار والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد بنك فلسطين، أن دعم البنك للمؤتمر يعكس إيمانه بأن الاستثمار في طاقات الشباب الفلسطيني وتطوير مهاراتهم يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والمنافسة، مشدداً على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف البنك أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الفلسطيني، ويستدعي تعزيز التعليم التطبيقي وريادة الأعمال والابتكار، وتحويل المعرفة والمهارات إلى فرص اقتصادية ومشاريع منتجة.

وشارك بنك فلسطين في أعمال المؤتمر من خلال رعاية الجلسة الحوارية بعنوان "رأس المال البشري والخدمات المالية في اقتصاد المستقبل"، بمشاركة السيد ناصر باكير، مدير إدارة أعمال الشركات، والسيدة رندة موسى، مديرة إدارة الموارد البشرية في البنك. وتناولت الجلسة مستقبل الاقتصاد الفلسطيني ودور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، إلى جانب المهارات والكفاءات البشرية المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وسبل معالجة الفجوة بين مؤهلات الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وخلال الجلسة الحوارية، استعرض البنك رؤيته لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، والتي تقوم على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية، بالتوازي مع توسيع دور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل. كما سلط البنك الضوء على أهمية مواكبة التحولات الرقمية وتطوير الخدمات والحلول المالية التي تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة وفرص اقتصادية مستدامة.

ويأتي دعم بنك فلسطين ومشاركته في هذا المؤتمر امتداداً لدوره في تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية، ومساندة المبادرات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يدعم بناء اقتصاد فلسطيني أكثر إنتاجية واستدامة.