وطن للأنباء: قدم بنك الأردن رعايته لفعاليات المؤتمر الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فلسطين 2026 (CORE 26)، الذي نظمته جامعة بيرزيت بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، وتحت رعاية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وبالتعاون مع جمعية مهندسي الطاقة ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، تحت شعار "نحو طاقة آمنة ومرنة وميسّرة"، على مدار يومي 23 و24 تشرين الثاني الجاري في حرم الجامعة.

وتأتي هذه الرعاية انطلاقا من استراتيجية بنك الأردن في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لتحديات الطاقة في فلسطين.

وجمع مؤتمر (CORE 26) نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء وصنّاع القرار وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب احتضانه لمعرض للأفكار الريادية ومسابقة طلابية تهدف إلى تشجيع الابتكار في حلول الطاقة المستدامة.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهندس أيمن إسماعيل في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إنه "ينعقد في ظروف استثنائية يمر بها شعبنا الفلسطيني حيث أصبحت الطاقة ركيزة أساسية للأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي وشرطا لاستمرار عمل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والقطاعات الانتاجية".

وأضاف "انطلاقا من ذلك وضعت الحكومة الفلسطينية أمن الطاقة ضمن أولوياتاتها من خلال برنامج التنمية والتطوير ومبادرة نبني فلسطين ومبادرة أمن الطاقة التي تستهدف تنويع مصادر التزويد وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية والتوسع في الطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكات وتحسين كفاءة الاستخدام وتعزيز البيئة الاستثمارية والتنظيمية".

وشكر إسماعيل جامعة بيرزيت، والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة وبنك الأردن وجميع الشركاء والمشاركين على جهودهم في تنظيم هذا المؤتمر.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي لفروع بنك الأردن في فلسطين، السيد سيف عيسى: "نفخر في بنك الأردن برعايتنا لهذا المؤتمر المهم في رحاب جامعة بيرزيت، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم يعد خيارا، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة في فلسطين".

وأضاف "نحن ملتزمون بمواصلة دعم المبادرات البحثية والريادية التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب والمبتكرين، وتُترجم الأفكار العلمية إلى مشاريع تخدم المجتمع وتُعزز صموده."

ويُعد بنك الأردن من أوائل المؤسسات المصرفية التي باشرت عملها في فلسطين بعد عام 1994، حيث لعب دوراً بارزاً في تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات، إلى جانب مساهماته المتواصلة في دعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية.