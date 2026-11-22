وطن للأنباء: تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، في فعاليات المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، الذي يقام بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 21 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، من خلال رواق يضم مجموعة من إصدارات الوكالة ومنشوراتها الثقافية والتربوية، ويحتضن أنشطة وورشات موجهة للأطفال واليافعين.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، أن هذه المشاركة تندرج في إطار جهود الوكالة الرامية إلى التعريف بمدينة القدس وتاريخها العريق وهويتها الحضارية، وإتاحة المعرفة بموروثها الثقافي والإنساني، من خلال مضامين معرفية وتربوية تعزز لدى الناشئة قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والتعايش، وتفتح أمامهم آفاقا نحو مستقبل أفضل.

وضمن البرنامج الثقافي والفكري المصاحب لمشاركتها، تقدم الوكالة عروضا فنية وتربوية من إنتاج منصة "هَيّا" الموجهة للأطفال واليافعين، تحت عنوان "هَيّا لنحمِ بيئتنا"، إلى جانب عرض فيلم الرسوم المتحركة "جزيرة السعادة"، الذي يتناول أهمية المحافظة على البيئة ومخاطر التلوث. كما تقدم العدد الجديد من مجلة "هَيّا"، التي تتضمن مضامين تربوية تجمع بين المعرفة والترفيه، وتعرّف الأطفال واليافعين بقيم بيت المقدس وفضائله.

ويتضمن برنامج مشاركة الوكالة في هذه الدورة أيضا ندوات وورش عمل وأنشطة تفاعلية وإبداعية، بمشاركة كتاب وباحثين متخصصين من المغرب وفلسطين، بهدف تشجيع الأطفال واليافعين على اكتشاف القدس والتعرف على خصوصياتها الثقافية والحضارية، وتحفيزهم على التعبير والإبداع والتفاعل مع مضامين الكتاب والمعرفة.

وأكدت وكالة بيت مال القدس الشريف، حرصها على توظيف الثقافة والكتاب والتربية في خدمة رسالتها الإنسانية والحضارية، وتعزيز حضور القدس في وعي الناشئة ووجدانهم>