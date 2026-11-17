وطن للأنباء: بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم في مكتبه، مع وفد من بلدية ترمسعيا، عدداً من القضايا المتعلقة بإدارة قطاع الأراضي في البلدة، وحماية الحقوق والملكيات، والاستفادة من مخرجات أعمال التسوية في متابعة الملفات العقارية والأراضي العامة.

وضم الوفد رئيس البلدية نواف الزغلول، ونائب رئيس البلدية الاستاذ أشرف ربيع، وأعضاء البلدية الاستاذ عوض أبو سمرة، والمحامي ياسر علقم، والدكتور نوفل نوفل، والأستاذة فداء أبو عواد.

وأكد التميمي أن استكمال أعمال التسوية يمثل أساساً مهماً لإدارة قطاع الأراضي، لما توفره مخرجاتها من حقوق وملكيات مثبتة وسجل عقاري واضح يمكن البناء عليه في معالجة القضايا العقارية، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وتنظيم استخدام الأراضي ومتابعة أي تعديات عليها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أهمية هذا الدور في ترمسعيا والقرى المحيطة، في ظل ما يواجهه المواطنون من تحديات مرتبطة بالأرض ومحاولات الاستيلاء والمصادرة لصالح الاستيطان، مؤكداً أهمية توظيف السجلات والبيانات العقارية ومخرجات التسوية في تثبيت الحقوق وتعزيز الحماية القانونية للأراضي.

من جانبه، ثمّن وفد بلدية ترمسعيا جهود رئيس سلطة الأراضي ومتابعته للقضايا المتعلقة بحقوق البلدية والمواطنين والأراضي العامة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع سلطة الأراضي في معالجة الملفات ذات العلاقة وتعزيز حماية الأراضي والملكيات.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد البلدية درعاً تكريمياً لرئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، تقديراً لجهوده ومتابعته للقضايا المتعلقة بأراضي ترمسعيا وحقوق البلدية ومواطنيها.