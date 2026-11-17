وطن للأنباء: بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم في مقر سلطة الأراضي بمدينة رام الله، مع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور جمال الشوبكي، عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الأراضي، وأهمية حماية الحقوق والملكيات الفلسطينية.

ورحب الوزير التميمي بالشوبكي، واستعرض جهود سلطة الأراضي وطواقمها في تسريع إنجاز أعمال التسوية، وتطوير الأنظمة العقارية، وحصر وتسجيل الأراضي، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى حماية الحقوق والملكيات والحد من التعديات ومحاولات التزوير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد التميمي أن سلطة الأراضي تواصل العمل على تطوير أدواتها وإجراءاتها بما يسهم في تثبيت حقوق المواطنين وحماية الأراضي وتنظيم الملكية العقارية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة في هذا الملف.

من جانبه، ثمّن الشوبكي الدور الذي تقوم به سلطة الأراضي في تثبيت حقوق المواطنين وحماية الأراضي، مؤكداً أن ملف الأرض يمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود الرسمية والتنظيمية والشعبية، بما يعزز صمود المواطنين ويسهم في حماية حقوقهم وملكياتهم.

وشدد الشوبكي على أهمية مواصلة الجهود لحماية الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على الحقوق الفلسطينية.