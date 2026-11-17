وطن للأنباء: أعلنت ماستركارد وبنك الأردن عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية في الأردن وفلسطين والعراق. وبموجب هذا التعاون، تصبح ماستركارد المزوّد الحصري لبنك الأردن لجميع أنواع البطاقات وحلول الدفع، بما يدعم خطط البنك للتوسع وتنمية أعماله والتحول الرقمي.

ويشمل التعاون أيضاً إطلاق حزمة جديدة من بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، بما في ذلك بطاقة "ماستركارد وورلد إيليت" المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شريحة كبار العملاء ، فضلاً عن توفير الجيل الجديد من حلول المدفوعات ضمن إطار استراتيجي موحد. كما سيتمكن حاملو بطاقة "ماستركارد وورلد إيليت" من الاستفادة من مزايا مجموعة «The Mastercard Collection»، التي توفر باقة من المزايا الحصرية عالمية النطاق في مجالات المطاعم والترفيه والسفر. وتشمل هذه المزايا أولوية الحجز في المطاعم، والاستمتاع بتجارب ترفيهية حصرية، فضلاً عن خدمات متميزة تعزز تجربة السفر عبر المطارات. وتتيح«The Mastercard Collection» لحاملي البطاقات المؤهلين الاستمتاع بتجارب استثنائية مختارة بعناية في مجموعة من الوجهات المشاركة حول العالم، سواء في بلدان إقامتهم أو أثناء سفرهم.

كما سيستفيد بنك الأردن من حلول ماستركارد المتقدمة للوقاية من الاحتيال وإدارة المخاطر، إلى جانب أحدث التقنيات الرقمية، لتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وأماناً وتميزاً في مختلف مراحل انضمام المتعاملين، والتحقق من الهوية، وإجراء المدفوعات.

وسيمكن هذا التعاون بنك الأردن من تقديم حلول مدفوعات محلية وخارجية عبر الحدود لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات، إلى جانب مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك إدارة النفقات، إلى جانب القبول العالمي الواسع لشبكة ماستركارد، لدعم مسيرة نمو وتوسعة الأعمال. كما سيعزز من محفظة البنك المخصصة للأفراد وستثريها بباقة من الحلول العالمية التي تجمع بين مزايا السفر والحياة العصرية والتجارب الحصرية للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز مستويات التفاعل مع البنك.

في هذا الصدد، قال السيد صالح رجب حماد، الرئيس التنفيذي لبنك الأردن: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤيتنا لمواصلة بناء بنك أكثر مرونة واستعداداً ومواكبة للمستقبل، وأكثر قدرة على تحويل التطورات في قطاع الخدمات المالية إلى فرص وقيمة ملموسة لعملائنا. وننظر إلى شراكتنا مع ماستركارد باعتبارها امتداداً لهذا التوجه، إذ تجمع بين خبراتنا العميقة في الأسواق التي نعمل فيها وإمكانياتها العالمية، بما يعزز قدرتنا على مواصلة التطور والنمو، وتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وملاءمة لتطلعات الأفراد والأعمال. وفي الوقت الذي نواصل فيه ترسيخ حضورنا كمجموعة مصرفية إقليمية، نركز على بناء شراكات نوعية تدعم طموحاتنا وتساعدنا على الاستعداد لما هو قادم، مع الحفاظ على ما راكمناه من خبرة وثقة على مدى مسيرتنا".

من جانبه، قال سعود سوار، المدير الإقليمي لماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نلتزم في ماستركارد بالتعاون مع مختلف الأطراف ضمن منظومة المدفوعات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق التي نعمل فيها. وتشكل اتفاقيتنا مع بنك الأردن خطوة جديدة في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في الأردن وفلسطين والعراق، من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار وتبني أحدث التقنيات. ونتطلع إلى دعم البنك في إطلاق حلول مبتكرة للعملاء المميزين، والاستفادة من شبكتنا العالمية لتعزيز نموه وتوسعه بثقة وكفاءة".