حملات "بيت مال القدس" الطبية المجانية.. خدمات تصل للمواطنين وتخفف أعباء العلاج والتنقل

وطن للأنباء: لم تكن زيارة المواطنة خديجة صلاحات للحملة الطبية المجانية التي نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف في بلدة حزما شمال شرق القدس، اليوم الأحد، مجرد فرصة لإجراء فحوصات طبية، بل وفرت عليها أيضا عناء الانتقال إلى مدينة رام الله وتكاليف المواصلات والفحوصات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وتقول صلاحات إن الخدمات الطبية المجانية تختصر على المواطنين مشقة الوصول إلى المراكز الصحية البعيدة، وتخفف عنهم أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات للسكري والعيون، واستفادت من خدمات الحملة للعام الثاني على التوالي.

وأعربت عن شكرها للمملكة المغربية على دعمها لهذه المبادرات، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها من هذه الخدمات.

ويقول نائب رئيس بلدية حزما، المحامي جمال العمري، إن تنظيم هذه الحملات يكتسب أهمية خاصة في ظل البطالة والإغلاقات ومحدودية مصادر دخل المواطنين، موضحا أن كثيرا من الأسر لا تملك القدرة على تحمل تكاليف العلاج والفحوصات الطبية.

ويضيف أن توفير الخدمات الصحية المجانية داخل البلدات والتجمعات السكانية يساعد المواطنين على متابعة أوضاعهم الصحية، ويخفف عنهم جزءا من الأعباء المالية ومشقة التنقل.

وثمن العمري دور وكالة بيت مال القدس الشريف والمملكة المغربية في دعم الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة.

ومن الناحية الطبية، يوضح الدكتور فادي بنورة، أحد الأطباء المشاركين في الحملة، أن الفريق الطبي يعتمد على الفحص السريري في تقييم الحالات، تليه الفحوصات المخبرية اللازمة لتأكيد التشخيص، لافتا إلى أن الفريق عاين عددا من الأطفال الذين يحتاجون إلى متابعة لدى اختصاصيي الجلدية والعظام، وجرى توجيه ذويهم إلى الجهات الطبية المختصة.

ويشير إلى أن الحملة قدمت أيضا أدوية مجانية، بمساهمة من شركات الأدوية الداعمة، لمساعدة المواطنين على الحصول على العلاج، ولا سيما أن بعض الأدوية ترتفع كلفتها مقارنة بالقدرة الشرائية للأسر.

وثمن بنورة مبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف، معتبرا أنها تتيح للأطباء المشاركة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والوصول إلى الفئات التي يصعب عليها التوجه إلى المستشفيات والمراكز الطبية البعيدة.

من جانبها، أشادت المستفيدة مهدية سالم عائشة أبو خليل بالخدمات التي قدمتها الحملة، مشيرة إلى أنها استفادت منها للمرة الثانية، وأجرت فحوصات للكلى والسكري والعيون.

1250 مستفيدا منذ انطلاق المرحلة الثانية

وتندرج حملة حزما ضمن المرحلة الثانية من مشروع الحملات الطبية المجانية التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بلدة بدو شمال غرب القدس، بهدف تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية.

ومنذ انطلاق هذه المرحلة، استفاد نحو 1250 مواطنا من الخدمات الطبية التي شملت بلدات بدو والجديرة والجيب وبير نبالا وبيت حنينا البلد وقلنديا البلد وجبع والشيخ سعد، وصولا إلى حزما.

وتُنظم الحملات بدعم من مجموعة أكديطال الصحية المغربية، وبالشراكة مع مختبرات "أسترا لاب"، وتشمل تخصصات طب الأطفال والباطني والنسائية والتوليد والعيون، إلى جانب الفحوصات والتحاليل الطبية بواسطة المختبر المتنقل المرافق للفرق الطبية.

وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن المرحلة الثانية تأتي استكمالا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى، واستجابة للحاجة إلى مواصلة توفير الخدمات الصحية لسكان ضواحي القدس.

وكانت الوكالة قد أطلقت المرحلة الأولى من المشروع في 15 شباط/ فبراير الماضي، ضمن حملتها السنوية للمساعدة الاجتماعية، ونفذت خلالها 24 يوما طبيا في 31 منطقة بمحافظة القدس، استفاد منها نحو 2500 مواطن، فيما أُحيلت أكثر من 100 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.