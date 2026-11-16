نتائج أعمال باديكو للربع الثالث من العام 2026

رام الله - وطن للأنباء: أفصحت باديكو عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2026، حيث بلغ الربح الصافي العائد لمساهمي الشركة 20.0 مليون دولار مقارنة مع 12.8 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 56%.

ويعكس النمو في أرباح باديكو تحسناً متواصلاً في أداء شركاتها التابعة والحليفة، لا سيما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلاً بشركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، والقطاع العقاري ممثلاً بشركة أركان العقارية، حيث واصل القطاعان أداءهما الإيجابي، مما أسهم في تعزيز ربحية باديكو رغم استمرار التحديات السياسية والاقتصادية.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت الموجودات الموحدة بنسبة 6% لتصل إلى 760.7 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وارتفعت حقوق الملكية الموحدة بنسبة 7% لتصل إلى528.7 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 2.07 دولار.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة؛ تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة، ومنذ تأسيسها تعمل باديكو على تعزيز مقومات التنمية والتطوير في الاقتصاد الفلسطيني من خلال نشاطاتها الاستثمارية المتنوعة.

