البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم فعاليات ترفيهية في جمعية أصدقاء دار الأيتام الإسلامية في العيزرية

وطن للأنباء: نظم البنك الإسلامي الفلسطيني فعاليات ترفيهية في جمعية أصدقاء دار الأيتام في بلدة العيزرية بمحافظة القدس، وذلك في إطار جهود البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه وترسيخ قيم التكافل.

وانطلقت الفعاليات الترفيهية بحضور المدير الإداري للجمعية شيرين الماني وأمينة صندوق الجمعية مجد الديجاني وطاقم الجمعية إلى جانب مدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في العيزرية عصام الأفغاني وموظفي الفرع، حيث تضمنت الأنشطة مجموعة من الفعاليات والفقرات الترفيهية والمسابقات التفاعلية التي هدفت إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال .

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يولي أهمية خاصة للمبادرات التطوعية التي تترك أثراً إنسانياً واجتماعياً ملموساً، مؤكداً أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتضامناً وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية.

من جهتها شكرت المديرة الإدارية للجمعية السيدة شرين الماني البنك الإسلامي الفلسطيني على تنظيمه لهذه الفعاليات الترفيهية، مؤكدةً على ضرورة تكامل الجهود من مختلف القطاعات والجهات لدعم فئة الأيتام وعائلاتهم.

ويولي البنك اهتماماً خاصاً بدعم الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تمكينهم ومساندتهم في بناء مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم، ويأتي ذلك ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث يحرص على تعزيز تعاونه مع المؤسسات المتخصصة في رعاية هذه الفئات وتطوير الشراكات معها، بما يسهم في توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم وفتح آفاق أوسع أمامهم للنمو والنجاح