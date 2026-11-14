أيبك تحقق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026

الإيرادات تبلغ 1.069 مليار دولار أمريكي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ترتفع بنسبة %54 لتصل إلى 78.8 مليون دولار، فيما تقفز الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة %417.4 لتبلغ 20.5 مليون دولار

وطن للأنباء: أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 أيلول 2026، والتي عكست نمواً ملموساً في مستويات الربحية وقدرة محفظتها الاستثمارية المتنوعة على الصمود في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتواصلة.

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة %12.3 على أساس سنوي لتبلغ 1.069 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %54 لتصل إلى 78.8 مليون دولار. كما بلغ الربح التشغيلي 47.4 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة %30.6. وبلغ صافي الربح الموحد 21.3 مليون دولار مقارنة مع 2.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بارتفاع نسبته %710. كما شهدت الأرباح العائدة لمساهمي أيبك نمواً ملحوظاً بنسبة %417.4 لتصل إلى 20.5 مليون دولار. وكذلك ارتفع الربح للسهم الواحد بنسبة %378.5 وبلغ 0.124 دولار.

وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 أيلول 2026 نحو 1.073 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %7.3 مقارنة بنهاية عام 2025. كما ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة %7.1 ليصل إلى 785.9 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي أيبك بنسبة %8 لتبلغ 247.6 مليون دولار أمريكي.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأيبك، طارق العقاد: تعكس نتائج أيبك للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، وحرصنا المتواصل على رفع الكفاءة التشغيلية وترسيخ الانضباط المالي، على الرغم من التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً، خاصة مع استمرار حالة الركود الاقتصادي في فلسطين الناجمة عن حجز الاحتلال لأموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية الذي حد من قدرة الحكومة الفلسطينية على دفــع رواتــب موظفيهـا بالكامل والوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة. مضيفاً أن قيمة الديون المتأخرة على السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر وصلت لمستويات غير مسبوقة وبلغت لتاريخه حوالي 170 مليون دولار وبمتوسط تكلفة تمويل سنوية بحوالي 9.4 مليون دولار. مضيفاً أننا سنواصل السعي إلى نمو مستدام في الأرباح، وتحقيق التميز التشغيلي، والتوسع المدروس في جميع قطاعات أعمالنا، بما يخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة.

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