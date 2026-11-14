الاحتلال يواصل إغلاق مكب نفايات شمال غرب القدس لليوم العاشر ويقمع وقفة احتجاجية ويعتقل سائق المكب وحارسه

وطن للأنباء: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، إغلاق مكب النفايات الصلبة التابع لقرى شمال وشمال غرب القدس، ومنع استخدامه، ما أدى إلى تراكم النفايات وانتشار المكاره الصحية والبيئية، بالتزامن مع قمع وقفة احتجاجية، نُظمت اليوم السبت، رفضاً للإغلاق، واعتقال سائق المكب وحارسه، والاستيلاء على شاحنة.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة شمال وشمال غرب القدس محمد ربيع، إن إغلاق المكب في بلدة بيت عنان، والذي يخدم 22 موقعا بلديا وقرويا، دفع المجلس إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، رفضا لاستمرار إغلاقه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قمعت المحتجين، واحتجزت إحدى مركبات جمع النفايات، واعتقلت سائق المكب، وحارسه.

وأضاف، أن المكب، المقام على مساحة 25 دونما، يمثل الموقع الوحيد المتاح للتخلص من نفايات هذه التجمعات، ولا يوجد بديل عنه، في ظل ضيق المساحات السكنية، وعدم توفر أراض أخرى يمكن استخدامها لهذه الغاية.

وأشار إلى أن الهيئات المحلية تعيش حالة طوارئ منذ بدء الإغلاق، في ظل تعطل عمليات جمع النفايات والتخلص منها.

وأشار إلى أن اغلاق المكب أدى إلى تراكم النفايات في التجمعات السكانية، وانتشار المكاره الصحية والبيئية، محذرا من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن استمرار تراكم النفايات.