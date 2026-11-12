مجلس قروي بيت وزن واتحاد جمعيات المزارعين يتابعان الحملة الزراعية لدعم مزارعي القرية

وطن للأنباء: استقبل رئيس مجلس قروي بيت وزن نعيم الوزني، منسق اتحاد جمعيات المزارعين مازن أبو جيش، في زيارة ميدانية هدفت إلى متابعة الحملة الزراعية التي ينفذها الاتحاد في القرية، والاطلاع على سير أنشطتها واحتياجات المزارعين.

وتتضمن الحملة تزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لقطف الزيتون، في إطار جهود الاتحاد لدعم المزارعين ومساندتهم خلال الموسم الزراعي، وتعزيز صمودهم واستمرارهم في العمل بالأرض.

وأشاد الوزني بجهود مدير الاتحاد عباس ملحم، مثمنا دور الاتحاد ومتابعته المستمرة للأنشطة الزراعية، وجهوده في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس القروي واتحاد جمعيات المزارعين، بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين وتعزيز صمودهم.