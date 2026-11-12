جامعة القدس تشارك في مؤتمر دولي بأوسلو لبحث تخصيص 300 مليون كرونة لدعم التعليم العالي الفلسطيني

وطن للأنباء: شارك رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك في أعمال مؤتمر دولي بعنوان "دعم التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين"، عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو، بهدف حشد الدعم الدولي لإعادة بناء قطاع التعليم العالي الفلسطيني وتعزيز صموده، وتسليم مقترح ائتلاف التعليم العالي النرويجي من أجل فلسطين (NorPal) إلى الحكومة النرويجية، لتخصيص 300 مليون كرونة نرويجية لدعم الجامعات الفلسطينية، وذلك بحضور رسمي وأكاديمي واسع، ومشاركة كاتب الدولة في وزارة الخارجية النرويجية أندرياس موتسفيلدت كرافيك.

ويضم ائتلاف (NorPal) تسع عشرة جامعة وكلية نرويجية، إلى جانب الاتحاد النرويجي للطلبة، وقد تقدم بمقترح لتخصيص هذا المبلغ لإطلاق برنامج طويل الأمد لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتعزيز قدرات الجامعات الفلسطينية واستقلاليتها، وتمكينها من مواصلة رسالتها الأكاديمية والبحثية.

ويتضمن المقترح ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تقديم الدعم المؤسسي للجامعات والكليات الفلسطينية، وإنشاء تجمعات بحثية مشتركة فلسطينية نرويجية في مجالات استراتيجية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجامعات في البلدين.

ومثّل جامعة القدس في المؤتمر رئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، الذي أكد في كلمته أن الاستثمار في التعليم شكّل على الدوام الطريق الأهم أمام الشعب الفلسطيني نحو الازدهار والتنمية، منذ فقدانه أرضه وممتلكاته عام 1948، مشيرًا إلى أن الالتفاف حول المؤسسات التعليمية والحفاظ عليها يمثل استجابة متجذرة في وجدان الشعب الفلسطيني. كما استعرض مسيرة جامعة القدس ونضالها الممتد على مدار 14 عامًا لانتزاع الاعتراف بمستواها الأكاديمي المتميز.

وتناول الأستاذ الدكتور أبو كشك أهمية التعاون الأكاديمي في الحد من هجرة العقول، مستعرضًا رؤية الجامعة القائمة على نموذج "المشاريع الثنائية" (Dual Projects)، الذي يتيح للطلبة اكتساب الخبرة العملية والتدريب في مؤسسات وشركات ومستشفيات خارج فلسطين، ثم العودة إلى الجامعة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية وتقديم امتحاناتهم فيها، بما يعزز ارتباطهم بمؤسساتهم ووطنهم.

وسُلّم المقترح إلى كاتب الدولة في وزارة الخارجية النرويجية أندرياس موتسفيلدت كرافيك، الذي أشاد به ووصفه بالمتكامل، مؤكدًا نقله إلى الحكومة النرويجية للنظر فيه، ومشددًا على أهمية استمرار المؤسسات التعليمية الفلسطينية في أداء رسالتها رغم ظروف الحرب والدمار.

وأكد المشاركون أهمية بناء شراكات أكاديمية طويلة الأمد تقوم على التعاون المباشر مع المؤسسات الفلسطينية، بما يسهم في دعم البحث العلمي، وتبادل الطلبة والخبرات، وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، وتعزيز فرص التعاون بين الجامعات النرويجية والفلسطينية.

وتأتي مشاركة جامعة القدس في هذا المؤتمر تأكيدًا لحضورها الأكاديمي الدولي، وحرصها على توسيع شراكاتها البحثية والتعليمية، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية التعليم العالي الفلسطيني وتعزيز استمراريته وتطويره.