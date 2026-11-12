البنك العربي المموّل المصرفي لأول مصنع إسمنت في فلسطين تعزيزاً للصناعة الوطنية

وطن للأنباء: أعلن البنك العربي عن تقديمه تسهيلات ائتمانية بصفته المموّل المصرفي لمصنع أريحا للإسمنت، أحد مشاريع صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأول مصنع إسمنت في فلسطين، بقيمة 57 مليون دولار أمريكي، والذي تم افتتاحه رسمياً تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد إياد جودة وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية والاقتصادية والدبلوماسية وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاعين الحكومي والخاص.

ومثّل البنك العربي في حفل الافتتاح السيد محمد المصري، نائب المدير العام للأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين، والسيد يوسف السعدي، مدير قطاع الشركات والمؤسسات المالية في فلسطين.

ويُعدّ المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية نحو 115 مليون دولار أمريكي، أحد أهم المشاريع الصناعية الاستراتيجية في فلسطين، حيث قدّم البنك العربي التمويل المصرفي للمشروع، إلى جانب المساهمات الاستثمارية من مالكيه، صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد الخمسة للتطوير والاستثمار، إحدى شركات مجموعة عيسى خوري.

ويمتد المشروع على مساحة 240 دونماً في منطقة النويعمة في مدينة أريحا، ويهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج الفلسطيني، من خلال توفير الإسمنت المنتج محلياً كبديل رئيسي عن المنتجات المستوردة، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 1.2 مليون طن من الإسمنت سنوياً، بما يغطي حوالي 50% من حجم الطلب المحلي على هذه السلعة الاستراتيجية، إلى جانب مساهمته في توفير ما يقارب 125 فرصة عمل مباشرة وغيرها العديد من فرص العمل غير المباشرة، ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعة والإنشاءات.

وفي تعليقه على افتتاح المشروع، قال الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي: "إن تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى يتطلب إمكانات مالية قوية وخبرات مصرفية متخصصة، إلى جانب رؤية طويلة الأمد لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. ونعتزّ بكون البنك العربي المموّل المصرفي الوحيد لأول مصنع إسمنت في فلسطين، وهو ما يعكس متانة مركزنا المالي وقدرتنا على توفير التمويل اللازم للاستثمارات الكبرى، لا سيما تلك التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام."

وأضاف حوراني: "إن أهمية هذا المشروع تتجاوز إنشاء منشأة صناعية جديدة، لتشمل تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تلبية احتياجاته من المنتجات الأساسية وتطوير قطاعاته الإنتاجية. ومن هذا المنطلق، نواصل في البنك العربي دعم الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية، تأكيداً على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة."

ومن جانبه، أكّد السيد إياد جودة، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن افتتاح مصنع أريحا للإسمنت يمثّل خطوة مهمة في تطوير الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية في فلسطين، قائلاً: "يعكس هذا المشروع توجهنا نحو الاستثمار في قطاعات إنتاجية تتمتع بفرص نمو واعدة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلي، بما يسهم في البنية التحتية الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني. كما يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي في حشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى ذات جدوى اقتصادية وأثر تنموي طويل الأمد."

بدوره، أشار السيد عيسى خوري مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى خوري، ورئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخمسة للتطوير والاستثمار إلى الأهمية التجارية والاستثمارية للمشروع، قائلاً: "يمثل تشغيل مصنع أريحا للإسمنت استثماراً نوعياً في قطاع يتمتع بطلب مستمر وفرص نمو واعدة. ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرة السوق الفلسطيني على تلبية احتياجاته من الإسمنت محلياً، وتوفير منتج وطني منافس من حيث الجودة والكفاءة، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز فرص النمو والتوسع في قطاع الصناعات الإنشائية."

ويأتي تمويل هذا المشروع امتداداً لدور البنك العربي في دعم المشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية في فلسطين، حيث ساهم البنك خلال السنوات الماضية في تمويل استثمارات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والاتصالات والبنية التحتية. كما تولّى البنك قيادة وترتيب قروض التجمّع البنكي وشارك في تمويلها، إلى جانب قيادة إصدارات سندات لصالح كبرى الشركات العاملة في السوق الفلسطيني. وتعكس هذه المساهمات متانة المركز المالي للبنك وخبراته الفنية والمصرفية المتخصصة، وقدرته على هيكلة وترتيب التمويلات الكبرى، بما يعزّز دوره في دعم الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.