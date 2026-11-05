بنك القدس يكرّم موظفيه ممن أتموا 15 عاماً من الخدمة

وطن للأنباء: نظّم بنك القدس في مبنى الإدارة العامة للبنك حفل تكريم خاصاً لمجموعة من موظفيه الذين أتموا خمسة عشر عاماً من الخدمة المتواصلة والعطاء المهني، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في مسيرة البنك.

وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية ومدراء ومسؤولي الدوائر المختلفة، الذين شاركوا الموظفين المحتفى بهم هذه المناسبة تقديراً لدورهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية بنك القدس الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود المتميزة، وتعزيز الاستدامة المؤسسية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والمحافظة على الكفاءات والخبرات المتراكمة التي تشكل ركيزة أساسية في نجاح البنك وتطوره.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، أن الإنجازات التي حققها البنك على مدار السنوات الماضية ما كانت لتتحقق لولا تفاني موظفيه وإخلاصهم في أداء مهامهم، قائلاً: "إن النجاحات المتواصلة التي يحققها بنك القدس والتوسع المستمر في أعماله هما ثمرة مباشرة لجهود موظفينا والتزامهم المهني. وفي الوقت الذي تُعنى فيه المؤسسات بتطوير أصولها المادية، فإننا نؤمن أهم أصل هو الإنسان وأن رأس المال البشري هو الأصل الاستراتيجي الأكثر قيمة، والمحرك الرئيس لنمو البنك وتعزيز قدرته التنافسية في القطاع المصرفي."

وتخلل الحفل تسليم الدروع التقديرية للموظفين المكرّمين، في لفتة تعكس تقدير البنك لمسيرة عطائهم الممتدة، وحرصه على استبقاء الكفاءات الوطنية التي أسهمت في بناء هويته المؤسسية وترسيخ قيمه المهنية، ومواصلة دعمه لمسيرة النمو والتطوير بما ينسجم مع تطلعاته المستقبلية على المستويين المحلي والإقليمي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن العنصر البشري سيبقى حجر الأساس في نجاح بنك القدس، وأن تقدير الموظفين والاحتفاء بإنجازاتهم يمثل جزءاً أصيلاً من ثقافة البنك وقيمه المؤسسة.