تمكين للتأمين تباشر أعمالها من مقرها الرئيسي الجديد في مدينة البيرة مواكبةً لنمو محفظتها التأمينية

وطن للأنباء: رام الله – أعلنت شركة تمكين للتأمين المساهمة العامة المحدودة تزامناً مع الذكرى الثامنة على تأسيسها وإطلاق خدماتها التأمينية في السوق الفلسطيني، عن نقل أعمال مقرها الرئيسي الذي يتضمن الإدارة العامة والفرع الرئيسي من موقعه السابق في حي الماصيون في مدينة رام الله إلى الموقع الجديد الكائن في مدينة البيرة - حي البالوع، بجانب هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. حيث تأتي هذه الخطوة مواكبةً للنمو في المحفظة التأمينية والتوسع في العمليات التشغيلية الذي شهدته الشركة على مدار الثماني سنوات الماضية، وما تبعه من تزايد في عدد العاملين والمراجعين. علاوة على ذلك، يتيح المقر الجديد بيئة عمل عصرية تدعم الإبداع وتساهم في تحقيق رؤية الشركة نحو الريادة، بما يعزز جودة خدمات ما بعد البيع وكفاءة العمليات التشغيلية.

بدوره، أكد الدكتور ماجد عطا الحلو، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين للتأمين، أن الذكرى الثامنة لانطلاق الشركة وما تحقق خلال هذه السنوات من نمو وإنجازات تمثل محطة مهمة للانتقال نحو مرحلة جديدة برؤية استراتيجية أكثر طموحاً. وأضاف: "إن نقل مقر الإدارة العامة والفرع الرئيسي للشركة يأتي انسجاماً مع نمو محفظتها وتوسع عملياتها، والأهم سعياً إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تعزيز الكفاءة والسرعة وسهولة الحصول على الخدمات، وتوفير بيئة عمل حديثة تدعم الابتكار والتكامل وتوظيف الحلول الرقمية". مشيراً إلى أن المقر الجديد يعتبر استثماراً في مستقبل الشركة وخطوة جديدة نحو تعزيز مكانتها وريادتها في قطاع التأمين الفلسطيني."

من جانبه، أشار محمد الريماوي، المدير العام لشركة تمكين للتأمين، إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد يأتي تزامناً مع النمو في المحفظة التأمينية الذي يعكس الثقة المتزايدة بخدمات الشركة نتاجاً لعمليات التطوير والرقمنة المستمرة وكفاءة خدمات ما بعد البيع، علاوة على الالتزام بسرعة الاستجابة والتعويض، ونسبة هامش الملاءة التي بلغت 191% مؤخراً، حيث تجسد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. مضيفاً" التوسع في العمليات التشغيلية تطلب زيادة في عدد العاملين - رأس المال البشري- الذي نفخر به، وأدى الى ارتفاع ملحوظ في عدد المراجعين شركاء النجاح ما أثر في قرارانا نحو نقل مقر الإدارة العامة والفرع الرئيسي بهدف توفير البيئة المناسبة لكل من العاملين في الشركة والمتعاملين معها، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بتعزيز البيئة الداخلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور".

يُذكر أن شركة تمكين للتأمين تسعى، ضمن خطتها الاستراتيجية، إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة المؤمن لهم. ويشمل هذا التوجه تطوير منصاتها الرقمية، بما فيها تطبيق «تمكين موبايل» ونافذة المشتركين الإلكترونية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وإصدار الوثائق وتجديدها وتسديد الأقساط رقمياً، إلى جانب رقمنة العمليات الداخلية وأتمتة إجراءات العمل، بما يسهم في سهولة وسرعة إنجاز المعاملات وتعزيز دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار، جهّزت الشركة في مقرها الجديد مركز بيانات حديث وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لمراكز البيانات، بهدف حماية بيانات الشركة والمؤمّن لهم، وتعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، وتوفير بنية تقنية متطورة تدعم تنفيذ خططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.