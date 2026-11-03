المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية يثمن زيارة السفير الأردني لفرع الشركة في أريحا

وطن للأنباء: ثمّن المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، إبراهيم الشريف، زيارة السفير الأردني لدى دولة فلسطين، عصام البدور، إلى مقر فرع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة أريحا، واهتمامه بمتابعة أعمال الشركة ومشاريع التعاون الأردنية الفلسطينية، بحضور معالي رئيس هيئة المدن الصناعية السيد خالد العملة، والمهندس محمد النجار، مدير عام المنطقة الصناعية.

وكان في استقبال السفير مدير فرع الشركة في فلسطين، طارق أبو خيزران، حيث جرى استعراض أنشطة الشركة وإنجازاتها في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأفوكادو، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمليات التصدير عبر جسر الملك حسين.

وأكد السفير البدور استعداده لمتابعة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التصدير، مشيراً إلى أن الشركة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، بما يخدم المزارعين ويفتح أمام منتجاتهم أسواقاً جديدة.

من جانبه، أعرب إبراهيم الشريف وطارق أبو خيزران عن شكرهما وتقديرهما للسفير على زيارته واهتمامه، مثمنين دعم المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الزراعي الفلسطيني.

وأكد الشريف أن الشركة تواصل العمل على ترجمة الرؤية الملكية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأردني الفلسطيني، ودعم المزارعين، وتطوير التسويق الزراعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الأردنية والفلسطينية.