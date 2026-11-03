رسميا.. تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية

وطن للأنباء: تأجلت نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي كانت مقررة في السعودية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، إلى ديسمبر/كانون الأول وبداية عام 2028 بسبب "التطورات في المنطقة"، وفق ما أعلنه الاتحاد الآسيوي للعبة الثلاثاء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "وافقت لجنة تنظيم كأس آسيا على إعادة جدولة البطولة القارية للمنتخبات الوطنية في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن التطورات في المنطقة، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية الكبيرة واضطرابات السفر. وسيتم رفع المواعيد الجديدة للبطولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها".

وكشف الاتحاد القاري أن القرار اتخذ "عقب مناقشات مكثفة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا عام 2027 في السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأفاد بأن النهائيات التي "كانت مقررة بين 7 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط 2027، ستقام الآن من 23 ديسمبر/كانون الأول 2027 حتى 21 يناير/كانون الثاني 2028".

ويأتي هذا القرار في ظل التهديدات الأمنية الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من طهران على السعودية.

وأدت "هذه الظروف الاستثنائية إلى تحديات مؤثرة على تنظيم وإقامة المنافسات وفق الجدول الأصلي، مما جعل تأجيل البطولة أمرا ضروريا بما يخدم مصالح جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير وسائر الأطراف المعنية"، وفق بيان الاتحاد الآسيوي.

وأشاد الاتحاد الآسيوي "بالاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لالتزامهما بتقديم بطولة عالمية المستوى للاعبي القارة وجماهيرها".

وتابع "كما سيواصل الاتحاد الآسيوي العمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة والرعاة وشركاء البث والتسويق وجميع الجهات المعنية لتنظيم نسخة تليق بمكانة وكفاءة التشغيل التي تميز أعرق بطولة للمنتخبات الوطنية للرجال في آسيا، مع الحد من آثار قرار التأجيل إلى أدنى حد ممكن".