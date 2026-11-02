سلطة جودة البيئة تنظم ورشة عمل حول محاكاة المفاوضات المناخية الدولية

وطن للأنباء: نظمت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "متحدون بلا حدود"، اليوم الاثنين، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "محاكاة المفاوضات المناخية الدولية: معاً لفهم التغير المناخي وصناعة التغيير"، استهدفت الشباب المهتمين بقضايا البيئة وتغير المناخ، وذلك في مقر السلطة بمدينة البيرة، ضمن أنشطة برنامج "زمالة المناخ والسلام"

وافتتح الورشة مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتثقيف البيئي، سائد أبو طربوش، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشباب في الورش التدريبية وجلسات المحاكاة، ودورها في تعزيز المعرفة بالقضايا البيئية والمناخية وآليات التعامل معها.

ومن جانبهما، قالت دانا مصفر وبيلسان ضبابيات، من فريق مبادرة "متحدون بلا حدود"، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا التي تمس مستقبلهم، وفي مقدمتها قضايا المناخ والسلام والتنمية المستدامة.

وأضافتا أن المبادرة تجمع شباباً وشابات من خلفيات ودول مختلفة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون والعمل المشترك لتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات.

وتناولت الجلسة الأولى الإطار العام للمفاوضات المناخية الدولية وأبعادها الدبلوماسية والفنية، وقدمها مدير عام المشاريع والتغير المناخي في سلطة جودة البيئة سامر كلبونة، مستعرضاً أبرز المصطلحات الفنية المستخدمة في المفاوضات، والتقارير التي يجري إعدادها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأدارت رئيس قسم التعليم البيئي في الإدارة العامة للاتصال والتثقيف البيئي، مي رحال، الجلسة الثانية، التي تضمنت تطبيقاً عملياً لنموذج محاكاة المفاوضات المناخية، أتاح للمشاركين ممارسة الدبلوماسية المناخية وبناء التحالفات، وخوض تجربة اتخاذ القرارات ومعالجة الخلافات بشأن القضايا البيئية.

وتقمص المشاركون خلال المحاكاة أدوار ممثلي دول مختلفة، وناقشوا أولوياتها وتحدياتها البيئية، وخاضوا جولات تفاوضية بهدف التوصل إلى حلول وتوافقات مشتركة لمواجهة آثار التغير المناخي.

واختتمت الورشة بطرح مجموعة من التوصيات الداعية إلى تنظيم المزيد من الأنشطة التفاعلية الموجهة للشباب والكوادر الوطنية، وتوسيع مشاركتهم في قضايا المناخ، وتعزيز معرفتهم بآليات التفاوض والدفاع عن العدالة المناخية في المحافل الدولية والإقليمية.



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