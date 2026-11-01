بنك فلسطين راعٍ ذهبي لمنتدى الاستثمار الفلسطيني 2026 في دبي

وطن للأنباء:شارك بنك فلسطين بصفته راعياً ذهبياً في منتدى الاستثمار الفلسطيني 2026، الذي عُقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على التزامه بدعم الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تربط فلسطين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين الفلسطينيين.

وتنبع أهمية المنتدى من دوره في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الفلسطيني في الوطن والشتات، وتحويل العلاقات الاقتصادية والخبرات ورؤوس الأموال إلى فرص استثمارية وشراكات عملية. كما يوفر منصة لعرض المشاريع الواعدة أمام المستثمرين، وتوسيع شبكات الأعمال، وتعزيز وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى، أكد السيد محمد الطاهر، المدير العام للمكتب التمثيلي لبنك فلسطين في مركز دبي المالي العالمي، أن بناء اقتصاد فلسطيني أكثر قدرة على النمو والمنافسة يتطلب منظومة متكاملة تجمع رأس المال بالابتكار والخبرات والأسواق، مشيراً إلى أن بنك فلسطين يتبنى رؤية تتجاوز التمويل التقليدي إلى دعم الشركات منذ مراحل تأسيسها، من خلال Intersect وصندوق ابتكار (Ibtikar Fund)، وصولاً إلى تمكينها من النمو والتوسع.



وأوضح أن توجه البنك نحو تعزيز حضوره الإقليمي، من خلال خططه المصرفية في أبوظبي ومكتبه التمثيلي في القاهرة، يمثل امتداداً لهذه الرؤية، ويهدف إلى بناء جسور اقتصادية واستثمارية تربط فلسطين بالمنطقة والعالم، والاستفادة من إمكانات مجتمع الأعمال الفلسطيني في الخارج. وأكد أن التوسع الإقليمي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لفتح الأسواق واستقطاب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.

ونظم مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلسطيني، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في معهد SEE بالمدينة المستدامة في دبي، بمشاركة نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال ورواد المشاريع والكفاءات الفلسطينية، إلى جانب نحو 20 شركة ناشئة من فلسطين والإمارات.

وشكّل المنتدى منصة لتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وبناء شراكات تتيح للشركات الفلسطينية الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق الجديدة، بما يعزز حضورها وقدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً.