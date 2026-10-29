من الجفتلك إلى المغرب… النبالي والفارس تفتح آفاقا جديدة للاستثمار الزراعي

وطن للأنباء: بمشاركة المهندس خالد الفارس، الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس، حضرت النبالي والفارس للتطوير الزراعي في معرض التمور الدولي بأرفود في المملكة المغربية، في خطوة تعكس توجّه المجموعة نحو تعزيز حضورها في القطاع الزراعي، وتوطيد دورها في السوق المغربي، ومواصلة توسيع تجربتها الاستثمارية انطلاقًا من فلسطين.

تأتي هذه المشاركة تحت شعار "من فلسطين إلى المغرب"، لتجسّد مسيرة توسّع تنطلق من خبرة متراكمة في القطاع الزراعي الفلسطيني، وتمتد اليوم إلى آفاق جديدة في المملكة المغربية، عبر مشروعها الثاني بالغرب - مزرعة تالا، الذي يمثّل امتدادًا لرؤية المجموعة في تطوير استثمارات زراعية واعدة.

ويعكس حضور المهندس خالد الفارس في هذا المحفل الدولي أهمية المرحلة التي تشهدها المجموعة، وحرصها على متابعة تطور مشاريعها وتعزيز حضورها المباشر في القطاع الزراعي المغربي، بما يؤكد أن وجود النبالي والفارس في المغرب ليس محطة عابرة، بل امتداد لمسيرة تستهدف ترسيخ مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها.

ومن الجفتلك - فلسطين، حيث تشكّلت الخبرة الزراعية، إلى أرفود، حيث تتواصل رحلة التوسّع، تمضي النبالي والفارس للتطوير الزراعي في نقل تجربتها إلى أسواق جديدة، مستندةً إلى رؤية استثمارية تسعى إلى بناء مشاريع ذات قيمة، وتوسيع آفاق العمل، وتعزيز حضور الخبرة الفلسطينية في القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي.

من فلسطين إلى المغرب، لا تتوقف المسيرة عند حدود الجغرافيا؛ بل تمتد بخبرة تتراكم، ورؤية تتسع، وطموح يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي.