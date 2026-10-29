بعد فرز 98.5% من الأصوات .. الأحزاب العربية 19 ومعسكر نتنياهو 53 مقعدا والمعارضة 48

رام الله – وطن للأنباء: أظهرت نتائج فرز 98.5% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست، حصول معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعدا، ما يبقي الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدا، بعيدة عن متناول المعسكرين.

وبحسب النتائج، حصل حزب الليكود على 26 مقعدا، فيما نال حزب "يشار" 21 مقعدا، وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا، والقائمة الموحدة على 8 مقاعد.

وتعكس النتائج استمرار حالة التعادل السياسي النسبي بين المعسكرين، في ظل عدم تمكن أي منهما من حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما تبقى مواقف القوائم العربية عاملا مؤثرا في مسار المشاورات السياسية المقبلة.