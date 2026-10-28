مجموعة بنك فلسطين تدعم مبادرة تسلق جبل كليمنجارو لحشد التمويل لرعاية 20 ألف طفل يتيم في غزة

رام الله – أعلنت مجموعة بنك فلسطين دعمها لمبادرة تسلق جبل كليمنجارو، بالشراكة مع مؤسسة التعاون، والتي يشارك فيها ثمانية متسلقين في تحدٍّ للوصول إلى أعلى قمة في أفريقيا، بهدف جمع التبرعات وحشد التمويل اللازم لدعم برنامج "نور" لرعاية أيتام غزة، الذي يستهدف أكثر من 20 ألف طفل يتيم فقدوا أحد والديهم أو كليهما، والذي تمثّل مجموعة بنك فلسطين إحدى الجهات الداعمة له، من خلال كلٍّ من بنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وشركة «PalPay».

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تأمين موارد مالية مستدامة تضمن توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال الأيتام، ومساندتهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، علماً أن مجموعة بنك فلسطين قامت بدعم البرنامج منذ إطلاقه بالشراكة مع مؤسسة التعاون، لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال الأيتام، والمساهمة في تمكينهم من العيش حياة طبيعية وخلق بيئة صحية لرعايتهم وصقل مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم لينعموا بحقوقهم ويساهموا بشكل إيجابي تجاه دعم أسرهم وتنمية وتطوير مجتمعهم المحلي ووطنهم.

وتحمل المبادرة رسالة إنسانية تتجاوز حدود التحدي الرياضي، إذ يسعى المتسلقون من خلالها إلى استقطاب مساهمات الأفراد والمؤسسات والجهات المانحة، وتسليط الضوء على أوضاع الأطفال الأيتام في غزة وتوفير دعم مالي فعلي يضمن استمرارية رعايتهم. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع، حيث تشير التقديرات الواردة في إطار الحملة إلى أن نحو 60 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

من ناحيته، أكد السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين أن دعم المجموعة لهذه المبادرة يجسد التزامها بمواصلة دعم برنامج نور، والاستثمار في مستقبل أطفال فلسطين، انطلاقاً من إيمانها بأن رعاية الأيتام مسؤولية طويلة الأمد لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الطارئة، بل تمتد إلى ضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية وفرص النمو. وأوضح الشوا بأن الشراكة مع مؤسسة التعاون تعكس أهمية تكامل جهود القطاع الخاص والمؤسسات التنموية في تعبئة الموارد وتوفير التمويل المستدام للبرامج الإنسانية، بما يحوّل المساهمات المالية إلى أثر حقيقي في حياة الأطفال ومستقبلهم.

وأضاف الشوا بأن النجاح الحقيقي لمبادرة كليمنجارو لا يُقاس بالوصول إلى القمة، بل بما تنجح في جمعه من موارد تضمن استمرار الرعاية لآلاف الأطفال، مؤكداً أن الاستثمار في تعليمهم وصحتهم واستقرارهم هو استثمار في مستقبل المجتمع الفلسطيني، وأن توفير الرعاية المستدامة لهم يمثل مسؤولية إنسانية وتنموية تستدعي تضافر جهود المؤسسات والأفراد.

ويُعد برنامج "نور"، الذي أطلقته مؤسسة التعاون بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين كشريك مؤسس، أحد أبرز برامج الرعاية الشمولية المخصصة لأيتام غزة، إذ يسعى إلى توفير رعاية متكاملة لأكثر من 20 ألف طفل يتيم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، تشمل الدعم المعيشي والصحي والتعليمي والنفسي والاجتماعي، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية ويدعم قدرتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً.

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