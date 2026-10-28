بنك القدس يرعى مسابقة البرمجة للجامعات الفلسطينية (PCPC) في جامعة بوليتكنك فلسطين

وطن للأنباء: في إطار التزامه المستمر بدعم القطاع التعليمي وتمكين الشباب وتطوير مهارات المستقبل، قدم بنك القدس رعايته لمسابقة البرمجة للجامعات الفلسطينية (PCPC) في نسختها التي استضافتها جامعة بوليتكنك فلسطين، وسط مشاركة واسعة من الفرق الطلابية التي تمثل مختلف الجامعات والكليات الوطنية، وتحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الدكتور أمجد برهم بحضور وفد بنك القدس ضم عدد من المدراء والمسؤولين.

وتأتي رعاية بنك القدس لهذه المسابقة الوطنية الهامة انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وحرصاً منه على المساهمة في بناء بيئة تنافسية وتكنولوجية محفزة تساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم التقنية، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي والابتكار.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك أن هذه الرعاية تتجاوز مفهوم الدعم المالي لتشكل استثماراً حقيقياً ومستداماً في الطاقات الشبابية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو دعم توجهات التعليم التكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي في فلسطين. وأضاف البنك أن تكريمه في الحفل يعكس الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأكاديمية ويدفعه لمواصلة أداء مسؤوليته المجتمعية بكفاءة واقتدار.

وشهد حفل ختام المسابقة تكريم إدارة جامعة بوليتكنك فلسطين واللجنة المنظمة لمسابقة (PCPC) لبنك القدس، تقديراً لدوره ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا الحدث التكنولوجي البارز، حيث تسلم ممثلو البنك درعاً تقديرياً يجسد عمق هذه الشراكة الوطنية.

يُذكر أن مسابقة البرمجة للجامعات الفلسطينية (PCPC) تعد واحدة من أبرز وأهم المسابقات الطلابية المتخصصة في البرمجة وحل المشكلات، وتهدف إلى تأهيل وتطوير قدرات المبدعين من طلبة الجامعات لتمثيل فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.