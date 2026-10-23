استشهاد شابين في الخليل والاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بعملية إطلاق نار قرب حاجز فرش الهوا

الخليل – وطن للأنباء: استشهد شابان في مدينة الخليل، اليوم، عقب اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال قرب مدينة الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال أن الشهيدين هما منفذا عملية إطلاق نار استهدفت حاجزا عسكريا في منطقة فرش الهوا.

وأسفرت عملية اطلاق النار التي استهدفت برجا عسكريا عن إصابة خمسة جنود، بينهم اثنان بحالة حرجة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وفرض طوقا أمنيا على عدد من القرى في محيط الخليل، بالتزامن مع تنفيذ إغلاقات وعمليات تمشيط بحثا عن منفذي إطلاق النار.

وفي تحديث لاحق لما جرى، نقل موقع واللا عن مصدر، ان إطلاق النار في الخليل استهدف كتيبة احتياط تابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وان تبادل إطلاق النار بين البرج العسكري الإسرائيلي والمهاجمين في الخليل استمر لأكثر من 20 دقيقة.