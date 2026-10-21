سلطة الأراضي تتابع سير أعمال التسوية في محافظة نابلس وتبحث مع الهيئات المحلية سبل تسريع الإنجاز

وطن للأنباء: نفذت سلطة الأراضي جولة ميدانية موسعة في محافظة نابلس، شملت عدداً من مكاتب تسوية الأراضي والمياه الجاري فيها تنفيذ أعمال التسوية، إلى جانب عدد من المكاتب التي أُنجزت فيها أعمال التسوية، كما تضمنت لقاءات مع رؤساء وممثلي عدد من البلديات والمجالس القروية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل والوقوف على الاحتياجات والتحديات ومتابعة القضايا المرتبطة بأعمال التسوية في المحافظة.

وقام بالجولة مدير عام التسوية في سلطة الأراضي الأستاذ قاسم كنعان، يرافقه المهندس أحمد مزيد مدير مكاتب تسوية نابلس، حيث اطلعا على واقع العمل في المكاتب، ومستويات الإنجاز في الأحواض والملفات قيد المتابعة، وبحثا أبرز الاحتياجات والملاحظات الفنية والإدارية والميدانية، وسبل معالجة المعيقات وتسريع استكمال الإجراءات في المناطق الجاري فيها تنفيذ أعمال التسوية.

كما تضمنت الجولة سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وممثلي البلديات والمجالس القروية، جرى خلالها بحث واقع أعمال التسوية في كل منطقة، ومتابعة الملفات والقضايا ذات العلاقة، وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات المحلية وطواقم التسوية، بما يسهم في تسهيل العمل وتسريع الإنجاز واستكمال المتطلبات اللازمة.

وأكد كنعان أهمية المتابعة المباشرة لمكاتب التسوية والتنسيق المستمر مع الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن تسريع الإنجاز يتطلب تكاملاً في العمل بين الطواقم الفنية والإدارية والبلديات والمجالس القروية، ومتابعة الأحواض والملفات ذات الأولوية ومعالجة المعيقات التي قد تؤثر على تقدم الأعمال.

وأضاف أن الجولة هدفت إلى الوقوف بصورة شاملة على واقع أعمال التسوية في محافظة نابلس، وترتيب الأولويات ووضع خطوات عملية للمرحلة المقبلة، سواء في المناطق التي ما زالت أعمال التسوية جارية فيها أو في المناطق التي أُنجزت فيها الأعمال وتحتاج إلى متابعة بعض الملفات المرتبطة بها.

وتأتي الجولة ضمن جهود سلطة الأراضي لتعزيز المتابعة الميدانية لأعمال التسوية في المحافظات، وتطوير التنسيق مع الهيئات المحلية، ومعالجة القضايا والملاحظات بصورة مباشرة، بما يسهم في تسريع الإنجاز واستكمال أعمال التسوية وتثبيت الحقوق والملكيات العقارية وفق الأصول القانونية.