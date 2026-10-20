سموتريتش يهاجم بن سلمان: لن نقبل ضغوطا لإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع

وطن للأنباء: هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطالبا إياه باحترام "إسرائيل" إذا كان يريد منها تقديم المساعدة، ومؤكدا رفضه تقديم أي تنازلات دون مقابل.

وقال سموتريتش، وفق ما نقل موقع "جي فيد" العبري، إن "إسرائيل" لا ينبغي أن تقدم أي شيء لبن سلمان ما لم يقدم شيئا في المقابل، مضيفا أنه لا يريد الخوض في تفاصيل ما تقدمه له "إسرائيل"، لكنه يرى أن ذلك "خطأ".

وأضاف: "أطالب بن سلمان بأن يحترمني إذا كان يريد مني مساعدته"، معربا عن رفضه ما وصفه بموقف ولي العهد السعودي المعادي لـ"إسرائيل" وازدرائه لها، رغم توقعه استمرار تقديم المساعدة له.

وتابع سموتريتش أن نجاح العلاقات في الشرق الأوسط يتطلب احترام الذات، ومطالبة الشركاء المحتملين باحترام الطرف الآخر، قائلا إن "إسرائيل" ستحترم السعودية ولن تتدخل في شؤونها الداخلية، لكنه شدد على رفضه ما وصفه بالتقييمات والضغوط السعودية لإقامة دولة فلسطينية، معتبرا ذلك "انتحارا"، ورفض فرض أي شروط على "إسرائيل".

وتأتي تصريحات سموتريتش عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، قال فيها إن "إسرائيل" كانت "مفيدة جدا" للسعودية في مواجهتها مع جماعة انصار الله في اليمن، دون أن يوضح طبيعة المساعدة، مشيرا إلى أن انضمام الرياض إلى اتفاقيات "أبراهام" بات مطروحا "ربما أكثر من أي وقت مضى".

في المقابل، نقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر إسرائيلي أن السعودية لا تبدي رغبة كبيرة في المضي نحو التطبيع، فيما قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع إنه لا توجد مؤشرات على اقتراب خطوة دراماتيكية في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه التصريحات قبل نحو أسبوع من الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والتي يخوضها سموتريتش على رأس حزب "الصهيونية الدينية".

وسبق لسموتريتش أن أثار جدلا واسعا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما قال إنه إذا اشترطت السعودية إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع، فعليها مواصلة "ركوب الجمال في الصحراء"، قبل أن يعتذر عن تصريحه في اليوم نفسه.

وتؤكد السعودية أن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لن يتم دون مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية.