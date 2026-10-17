نفوق 20 رأسا من الأغنام جراء طعنها من قبل مستوطنين في كفر مالك شرق رام الله

وطن للأنباء: نفق 20 رأسا من الأغنام، اليوم السبت، جراء طعنها من قبل مستوطنين في بلدة كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الأغنام نفقت جراء طعنها من قبل مستوطنين من مجموعة «فتية التلال»، عقب مداهمتهم مزرعة تعود لعائلة الدرباني في منطقة المناطير شرقي البلدة.

يُذكر أن حريقا اندلع مساء أمس الجمعة في منزل يعود لعائلة رسمي حمايل في كفر مالك، بفعل قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.