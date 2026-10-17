"أنتِ الحياة".. معرض نسوي في نابلس لدعم إبداعات النساء وتمكينهن اقتصاديًا

وطن للأنباء: افتتح مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالتعاون مع مركز أوتار للإبداع الفني والثقافي، والائتلاف الوطني لمناصرة حقوق المرأة الاقتصادية وحقها في العمل اللائق "حقي"، معرض المنتجات النسوية "أنتِ الحياة" في مدينة نابلس. ويأتي هذا المعرض كمنصة حيوية لدعم إبداعات النساء، وتسليط الضوء على منتجاتهن المحلية، وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

يندرج المعرض ضمن أنشطة مشروع "شركاء للإنصاف.. شركاء للتغيير"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل في قطاع غزة. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في إرساء قيم المساواة في الحقوق والفرص، لا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً واهتماماً واسعاً، بحضور محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ورئيسة بلدية نابلس عنان الأتيرة ، إلى جانب مديرة مديرية عمل نابلس، وبمشاركة فاعلة من جمعيات نسوية صاحبة مشاريع من محافظتي نابلس وطولكرم، بالإضافة إلى مشاركات من مخيم نور شمس ومخيمات جنين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المحافظ دغلس على رؤية المحافظة وسعيها المتواصل لتشجيع المبادرات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة، معلناً عن افتتاح 83 مشروعاً منذ مطلع العام الحالي. وأشار دغلس إلى أن معرض "أنتِ الحياة" يمثل خطوة عملية لحث الأسر الفلسطينية على المبادرة والعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين أوضاعها المعيشية.

من جانبها، شددت رئيسة البلدية الأتيرة على الأهمية البالغة لدعم صاحبات المشاريع، وخاصة النساء القادمات من المخيمات (مثل مخيم نور شمس وجنين)، واللواتي يحتجن إلى إسناد حقيقي لإبراز جودة منتجاتهن والوصول بها إلى الأسواق المحلية. وأضافت الأتيرة أن "التمكين الاقتصادي للنساء يمهد الطريق حتماً نحو تمكينهن سياسياً، ويعزز حضور المرأة الفلسطينية ومشاركتها في صنع القرار والحياة العامة".

وأكد ممثل مركز أوتار للإبداع الفني والثقافي سلام قاعود، أن المعرض يجسد أسمى صور التمكين الاقتصادي الفعلي عبر إبراز الأعمال اليدوية والمنتجات الغذائية التي تصنعها النساء، سواء من خلال الأطر الجمعياتية أو عبر المشروعات الفردية المستقلة.

وفي سياق متصل، بينت منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، كارين ميتس، مدى اتساع مظلة الدعم النسوي؛ حيث يضم الائتلاف الوطني "من حقي" في عضويته قرابة 160 مؤسسة وجمعية ونقابة وتعاونية من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتخلل المعرض استعراض لمجموعة من قصص النجاح الملهمة لعضوات الائتلاف الوطني "من حقي"، اللواتي عبّرن عن مدى استفادتهن من هذه الأنشطة والمعارض الترويجية، والتي مكنتهن من تحقيق أهدافهن وتسويق منتجاتهن بنجاح داخل السوق الفلسطيني.