136 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه على قاطفي الزيتون منذ مطلع أكتوبر

وطن للأنباء: أظهرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حصر أولي، تسجيل 219 اعتداءً لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن من بين الاعتداءات 177 اعتداءً للمستوطنين، و42 اعتداءً شهد مشاركة مباشرة من جيش الاحتلال والمستوطنين.

وبينت أن الاعتداءات شملت مهاجمة المواطنين والمنازل والمركبات، وإتلاف الممتلكات والبنية التحتية، والاعتداء على الأراضي والمحاصيل، وتهديد التجمعات الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 شهداء على يد مستوطنين منذ مطلع تشرين أول الجاري.وبحسب الهيئة، برز استهداف موسم الزيتون الحالي ضمن 136 واقعة مرتبطة بالزيتون، منها 92 اعتداءً مباشرًا على القاطفين أو منعًا للوصول إلى الأراضي والقطاف.

وذكرت أن من بينها 59 اعتداءً للمستوطنين، 19 بمشاركة جيش الاحتلال والمستوطنين، و14 لقوات الاحتلال وحده.

وسجلت 45 واقعة أخرى شملت سرقة المحصول أو إتلاف أشجار الزيتون. وتنوعت الاعتداءات بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار والغاز والاعتقال، إلى جانب سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار؛ بما يلحق الضرر بالمزارعين ويقيد وصولهم إلى أراضيهم واستكمال موسمهم.

وتكشف المقارنة بين المواسم المتعاقبة عن تصاعد الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال موسم الزيتون؛ فقد ارتفعت من 136 اعتداءً عام 2022، إلى 333 عام 2023، ثم 407 عام 2024، وتجاوزت 441 اعتداءً عام 2025.

وأكدت الهيئة أن هذا التصاعد يعكس اتساع استهداف المزارعين ومحاصيلهم، وتحويل موسم القطاف إلى مساحة متكررة للعنف ومنع الوصول إلى الأرض وتقويض مصادر الرزق، بما يعمّق الضغط على الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة ويفتح المجال لتوسيع السيطرة الاستيطانية عليها.