تشييع جثمان الشهيد شادي العجارمة في بيت أولا غرب الخليل

وطن للأنباء: شيّعت الجماهير، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد شادي العجارمة (32 عاما)، في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة حلحول، باتجاه منزل ذويه في منطقة "بئر القوس" ببلدة بيت أولا، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُصلّى على جثمانه ويوارى الثرى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سلّمت جثمان الشهيد العجارمة، أمس الأحد، بعد احتجازه منذ يوم الجمعة الماضي، إثر إصابته خلال مطاردة قوات الاحتلال مركبة كان يستقلها على الشارع الالتفافي الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل، ما أدى إلى انقلابها، واستشهاده متأثرا بإصابته.