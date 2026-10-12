الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في اللبن الشرقية

وطن للأنباء: اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت منطقة السور شرق القرية، واقتلعت أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة، قبل أن يتمكن أصحابها من قطف ثمارها، ما حرمهم من موسم قطافها.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق التفافية للوصول إليها.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع المواطنين، منذ بداية موسم قطف الزيتون، من الوصول إلى أشجارهم وقطف ثمارها في منطقة وادي عبوين جنوب غرب القرية، ومنطقة وادي الشاعر شمالها.