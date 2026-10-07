خلال ورشة عمل في رام الله.. التأكيد على أهمية استخدام الزيوت المعدنية المطابقة للمواصفات للمركبات والآليات

وطن للأنباء: أكد مختصون ومهمتون بملف المركبات، أهمية استخدام الزيوت المعدنية المطابقة للمواصفات، ومكافحة تلك المغشوشة، وزيادة التوعية بهذه القضية، علاوة على التوسع في أخذ عينات للزيوت المستوردة وفحصها، لكشف أي حالة تلاعب فيها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في رام الله بعنوان "صناعة الزيوت المعدنية ومواصفاتها الصحيحة"، استضافتها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة في مقرها، اليوم، ونظمت بمبادرة من الغرفة، والشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية "بتروبال"، والنقابة العامة للمهن الميكانيكية وخدمات المركبات.

وشارك في الورشة، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، ومير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. حيدر حجة، ومدير عام الغرفة صلاح حسين، ومدير عام الشركة أجود العسود، ورئيس النقابة أنور سمارة.

واعتبر القاضي أن الورشة تشكل فرصة لتسليط الضوء على ملف الزيوت، داعيا إلى مزيد من التركيز على الملفات المتعلقة بالسلع غير الغذائية، باعتبار أنها تنطوي على خطورة، ولها آثار سلبية على الناس.

وأكد حجة، أن التعريف بالزيوت المعدنية يصب في خدمة المواطن، خاصة أن هناك عمليات غش بالزيوت في السوق، موضحا أن جهود المؤسسات الرسمية متواصلة لكشف هذه العمليات، رغم وجود العديد من الصعوبات المرتبطة بهذا الملف.

وذكر أن مكافحة الزيوت المتلاعب بمواصفاتها مسؤولية جماعية، باعتبار أن ظاهرة الزيوت المغشوشة موجودة في بلدان كثيرة، ويصعب كشفها دون فحص مخبري، منوها إلى حيوية الدور الذي يقع على كاهل العاملين في هذا المجال.

وأكد حسين، ضرورة التمييز بين أنواع الزيوت، واستخدام المطابقة للمواصفات منها، مبينا أن الورشة جاءت في إطار التوعية بهذا الجانب.

وأشاد بالدور الذي تلعبه شركة "بتروبال"، خاصة أنها الوحيدة من نوعها في السوق الفلسطينية، مؤكدا أن التعريف بها ومنتجاتها مسألة حيوية.

وقدم العسود، نبذة عن الشركة وانطلق نشاطها في العام 1996، موضحا أنها تنتج عشرات الأنواع من الزيوت المعدنية، المخصصة للمركبات، والمعدات، والآليات الثقيلة وغيرها.

وأوضح أن الشركة تعنى بالتوعية بالزيوت المعدنية باعتبار أن استخدام الزيوت غير المطابقة للمواصفات، له انعكاسات سلبية على مستوى الأفراد والمجتمع والاقتصاد، لافتا إلى أنها تعمل وفق أفضل المعايير الدولية، وتخضع منتحاتها لعمليات رقابة، وفحص مستمرة على مدار عملية الإنتاج وصولا للتعبئة.

وتساءل عن عدم اشتراط مطابقة الزيوت للمواصفات في العطاءات الحكومية، أسوة بما يجري في عطاءات الصيانة المتعلقة بقطع الغيار مثلا.

من ناحيته، أشار سمارة إلى أن النقابة وتعنى بترخيص ورشات صيانة السيارات "الكراجات"، تأسست في العام 2000.

وبين أن التوعية بالزيوت المعدنية مسألة ليست كمالية، لأن هناك أنواعا من الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات، يجري طرحها في السوق.

ولفتت مديرة التعليمات الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس مها القاضي، إلى التعاون الوثيق بين المؤسسة و"بتروبال"، مشيرة إلى أن الأخيرة

حصلت سابقا على شهادات اعتماد ومطابقة للمواصفات الفلسطينية رقمها: م.ف.ق 845.

وذكرت أن الشركة في حاةل تنسيق وتعاون دائم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، فيما يخص تحديث وتطوير التوصيف الخاص بالزيوت المعدنية.

وحذر مدير الإنتاج في شركة "بيجو فلسطين" أحمد ربيع، من خطورة التلاعب بمواصفات الزيوت المعدنية، داعيا إلى تكثيف التوعية بهذا الشق.

وقال: الزيوت الرخيصة التي يقوم بترويجها البعض، للأسف فإن مواصفاتها رديئة وهي تضر بالمركبات بشكل كبير، لكن هذا الأمر لا يحدث بشكل آني، ما يجعل الأضرار والتبعات كبيرة.

وقدم المدير الفني في "بتروبال" معتصم أبو ريان، شرحا عن الزيوت المعدنية وتصنيفها ومعايير الجودة والمواصفات الفنية، وكيفية اختيار المناسب منها للمركبات، ودور الزيوت المغشوشة في الإضرار بالبيئة والاقتصاد العام والخاص.

ولفت إلى أن هناك مواصفة فلسطينية خاصة بالزيوت، مبينا أن كشف الزيوت المغشوشة ليس هينا، لكنه يسبب ضررا بالغا للمركبات على المدى البعيد.