الاحتلال اعتقل أكثر من 15 ألف مواطن من غزة منذ حرب الإبادة

وطن للأنباء: أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المركز، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، أن قائمة المعتقلين شملت أكثر من 360 من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى مئات النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أنشأت مراكز ومعسكرات اعتقال جديدة لاحتجاز معتقلي غزة، أبرزها معتقلات "سديه تيمان" و"عوفر" و"النقب" و"ركيفت"، حيث مارس فيها الاحتلال شتى أنواع التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج والانتهاكات الجسيمة.

وبيّن المركز أنه على الرغم من إفراج الاحتلال عن آلاف المعتقلين على دفعات، إلا أنه سلّم الجانب الفلسطيني جثامين 930 شهيداً دون أي قوائم تعريفية، وسط ظهور آثار تعذيب قاسية على عدد كبير منها.

ولفت التقرير إلى استشهاد 53 أسيراً من معتقلي غزة داخل السجون والمعسكرات خلال السنوات الثلاث الماضية، من أصل 92 شهيداً ارتقوا في الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب، فيما يقدّر المركز بقاء نحو 2000 أسير من القطاع رهن الاحتجاز حتى الآن.

كما نبه المركز إلى وجود 80 أسيراً من غزة معتقلين في سجون الاحتلال منذ ما قبل الحرب، من بينهم 43 أسيراً انتهت أحكامهم وما زالوا محتجزين، مجدداً مطالبته للجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل وزيارة مراكز الاعتقال للوقوف على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.