هيئة الأسرى ونادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى

وطن للأنباء: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ألغت، اليوم الأربعاء، زيارات المحامين التي كانت مقررة للمعتقلين، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون، دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب.

وأوضحت الهيئة والنادي، أن هذا القرار حال دون إجراء الزيارات القانونية المقررة اليوم، في انتهاك لحق المعتقلين في التواصل مع محاميهم ومتابعة أوضاعهم وقضاياهم القانونية.

ونوهت الهيئة والنادي إلى عائلات الأسرى الذين كان من المقرر أن تتم زيارتهم اليوم من قبل الطواقم القانونية، بأن الزيارات لن تُجرى لهذا اليوم، وسيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشأن إعادة تنسيق الزيارات التي جرى إلغاؤها.