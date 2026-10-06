اللجنة العليا للمؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تبحث توجهاته الاستراتيجية ومخرجاته المرتقبة

رام الله - وطن للأنباء: عقدت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اجتماعا في حرم الجامعة العربية الأمريكية في رام الله، لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بعنوان "من الرؤية إلى التنفيذ: تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم بفلسطين"، برعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك يومي الرابع عشر والخامس عشر من تشرين الأول الجاري.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة فلسطين ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية معالي الدكتور مجدي الخالدي، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الدكتور أمجد برهم، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق النتشة، ووزير العمل الدكتورة إيناس دحادحة، ووزير التنمية الاجتماعية والإغاثة الدكتورة سماح حمد، والدكتورة ميسون إبراهيم نقيب نقابة العلوم المعلوماتية والتكنولوجية وعضو مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، والدكتور طارق امطيرة مدير عام مؤسسة التعاون، والدكتور رفعت صباح مدير عام جمعية مركز إبداع المعلم، والأستاذ الدكتور وليد ديب المستشار الأكاديمي لمجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية، والسيد سعيد زيدان الخبير في التحول الرقمي ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني، والدكتور براء عصفور رئيس الجامعة العربية الأمريكية، والأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري مستشار رئيس الجامعة، والدكتور إسلام عمرو نائب رئيس الجامعة لشؤون التمويل وتطوير الأعمال، والدكتورة منى ضميدي نائب رئيس الجامعة لشؤون الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهداف المؤتمر وأهميته في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والنتائج والتوصيات المنتظر أن تنبثق عن أعماله، إلى جانب طبيعة الشراكات الوطنية والدولية المشاركة فيه، ودورها في إثراء النقاش والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية بما يخدم احتياجات قطاع التعليم الفلسطيني.

كما اطلعت اللجنة على برنامج المؤتمر والترتيبات المرتبطة بانعقاده، وما يتضمنه من جلسات حوارية وورش تقنية وتطبيقية، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكدت اللجنة أهمية أن يشكل المؤتمر منصة للحوار تجمع صناع السياسات والمؤسسات التعليمية والخبراء والباحثين وقطاع التكنولوجيا والشركاء الدوليين، بما يسهم في بلورة توجهات عملية لتبني الذكاء الاصطناعي في التعليم، والاستفادة من إمكاناته بصورة مسؤولة وفاعلة تراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية.

ويركز المؤتمر على عدد من القضايا التي باتت تشكل أولوية لمستقبل التعليم، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول، وتطوير التدريس والتعلم والتقييم، وبناء القدرات والمهارات الرقمية، ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية، وحوكمة البيانات والبنية التكنولوجية، إلى جانب البحث والابتكار وريادة الأعمال.

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحديد أولويات وخطوات عملية تدعم تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الفلسطيني، من خلال تعزيز الجاهزية المؤسسية والبنية التحتية، وتطوير المهارات والمناهج وأساليب التدريس والتقييم، ودعم البحث والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز حوكمة البيانات، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية في هذا المجال.

ويحظى المؤتمر هذا العام برعاية استراتيجية من شركة جوال وبنك فلسطين، فيما يشارك البنك الإسلامي العربي راعياً بلاتينياً، وبنك القاهرة عمّان راعياً ذهبياً، وكل من PalPay وBCI راعيين فضيين، في إطار دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام للتحول الرقمي والابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.