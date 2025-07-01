خلال جولة لوفد من السفراء الأوروبيين على كفر مالك.. غنام تدعو لخطوات سياسية فعلية تتجاوز كتابة التقارير

وطن: أطلعت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، الاثنين، وفدًا من السفراء والدبملوماسيين الاوروبيين يضم نحو 20 سفيرًا وممثلًا لدى دولة فلسطين، بالإضافة إلى سفيري كندا وبريطانيا، على آثار الجريمة التي ارتكبها المسـ ـتوطنون وقوات الاحـ ــتـ ــلال في قرية كفر مالك شرق رام الله، وذلك خلال جولة ميدانية نظّمتها المحافظة في القرية بمشاركة رئيس هيئة مقـ ـاومة الجدار والاستـ ـيطان مؤيد شعبان، والسفير عادل عطية مدير دائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وممثلين عن مصلحة مياه القدس.

وشملت الجولة زيارة المنازل التي تعرّضت للاعتداء، والمركبات التي أُحرقت، بالإضافة إلى لقاء عائلات الشـ ـهداء مرشد حمايل، محمد قاهر الناجي، ولطفي صبري بعيرات، والطفل عمار معتز حمايل الذين ارتقوا خلال الهجوم الإرهابي الذي شنه المسـ ـتوطنون وجيش الاحـ ــتـ ــلال على القرية.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوتسمان: "تابعنا جميعًا بقلق بالغ ما جرى في كفر مالك، وما شهدناه كان صادمًا ومؤلمًا وغير مقبول. لا يمكن تبرير العنف من أجل العنف، ولا يجوز أن يُقتل أشخاص داخل منازلهم أو تُخرب ممتلكاتهم أو تُحرق مركباتهم، أو يُجبر الناس على العيش في أجواء من الخوف والرعب في قراهم".

وأضاف أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وثابت، وقد تم التعبير عنه مرارًا، مشددًا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بمرور مثل هذه الجرائم دون مساءلة أو عقاب.

واوضح أن هدف الزيارة هو إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب الفلسطيني من منطلق المسؤولية الإنسانية، مشيراً إلى أن اعتداءات المسـ ــتوطنين بلغت مستوى غير مقبول، وأن المـ ــستوطنات تُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتشكل عائقًا أمام السلام، وأن الحل النهائي يكمن في تحقيق حل الدولتين.

من جانبها، أكدت المحافظ غنام على أن ما جرى في كفر مالك يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، تتبنّاها حكومة الاحـ ــتلال المتطرفة بقيادة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، والتي توفّر غطاءً كاملاً لعصابات المسـ ــتوطنين، ضمن مخطط استيطاني يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأشارت إلى أن الجرائم المتواصلة التي تُرتكب في غزة وكفر مالك وجنين وطولكرم والقدس، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وطالبت غنام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات سياسية فعلية تتجاوز كتابة التقارير، مؤكدة أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة شجّع الاحتـ ــلال والمسـ ــتوطنين، اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة، على مواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا. مؤكدة على أن ما يحدث في قطاع غزة من مجازر وجرائم إبادة وتجويع ودمار هو من أبشع أشكال الإبـ ــادة الجماعية، حيث يُقتل ويُجوع الأطفال والنساء يوميًا، وتُدمَّر البيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وفي ختام اللقاء، قُدِّم شرحٌ مفصّلٌ وعُرضت تسجيلات مصوّرة توثّق هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية كفر مالك، كما قدّمت مصلحة مياه القدس عرضاً توضيحياً حول تفاصيل الاعتداء الذي طال محطات المياه في منطقة عين سامية.

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