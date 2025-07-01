وزارة المالية: صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان اليوم الثلاثاء

وطن: أعلنت وزارة المالية أنه سيتم ،اليوم الثلاثاء ، صرف الدفعة الثانية من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/2025، وذلك استكمالًا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، والتي تم احتساب راتب شهر نيسان في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل.‎

واكدت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب شهر نيسان جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ونوهت الوزارة أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان، ما ساهم في تعميق الأزمة المالية وتعذر الوزارة صرف هذه الدفعة من الراتب في وقت أقرب.

واكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك .