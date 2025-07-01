توقف خدمة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف خدمة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي نتيجة نفاد الوقود.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم الثلاثاء، إن مجمع الشفاء الطبي أعلن الاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.

وأشارت إلى أن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأضافت أنها تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة السلطات الإسرائيلية التقطيرية في تزويد المستشفيات به.

وجددت الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.

وبينت أن المرافق الصحية في قطاع غزة تتعرض لضغوطات غير مسبوقة، نتيجة سياسة إسرائيل القائمة على الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى قيام الجيش افسرائيلي بإخلاء قسري لنحو ثلثي مساحة قطاع غزة من السكان.

وأوضحت أن ذلك يتم في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمضادات الحيوية ومستلزمات الوقاية.