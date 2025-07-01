جمعية "ايخيليا " تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية لشهر حزيران 2025

وطن: أصدرت جمعية "إيخيليا الأغوار" تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان والانتهاكات المرتكبة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية خلال شهر حزيران 2025، حيث وثّق التقرير أبرز الاعتداءات التي بلغ عددها قرابة (105) اعتداءات توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية، كان أكثرها تركّزاً في محافظة رام الله والبيرة، التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات، تلتها محافظات الخليل ونابلس وسلفيت وأريحا والأغوار الشمالية.

وقد شملت الاعتداءات التي تم توثيقها طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي تمارسها مجموعات المستوطنين، بمساندة وحماية من جيش الاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين في القرى والتجمعات السكانية والبدوية. فقد تكررت حالات الاعتداء الجسدي المباشر على المواطنين، بما في ذلك الضرب العنيف، ورش الغاز السام في وجوههم، وصولاً إلى إطلاق النار الحي، الأمر الذي أوقع شهداء وإصابات بالغة بعدد المواطنين. كما سُجلت اعتداءات منظمة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي، تمثلت في نصب خيام متنقلة وكرفانات وخزانات في أراضي المواطنين، وتوسيع بؤر استيطانية قائمة، بما يؤكد النية المسبقة لفرض واقع تهجيري دائم.

في السياق ذاته، تكرر حرق ممتلكات المواطنين، سواء منازلهم أو مركباتهم أو منشآتهم الزراعية، في محاولة لبث الرعب ودفعهم إلى الرحيل. كما أقدمت مجموعات المستوطنين على تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وسرقة محاصيل القمح والزيتون، بالتوازي مع إدخال أبقارهم وأغنامهم إلى حقول الفلسطينيين بشكل متعمد، لإتلاف المزروعات وإلحاق الأذى بمصدر رزق السكان.

كذلك تم توثيق ممارسات تهدف إلى خنق القرى والتجمعات من خلال إغلاق المداخل الرئيسية بواسطة السواتر الترابية أو البوابات الحديدية، ما أعاق حركة تنقل السكان ووصولهم إلى أراضيهم ومراكز الخدمات. وترافقت هذه السياسات مع عمليات مصادرة للمنازل والمنشآت، وتوزيع إخطارات هدم، خاصة في المناطق الزراعية والبدوية. ولم تسلم التجمعات الرعوية من هذه الممارسات، حيث طالت الاعتداءات الرعاة أنفسهم، وتمت ملاحقتهم واحتجاز قطعانهم، في سياق يهدف إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين عبر الضغط المتراكم واليومي على كافة مناحي حياتهم.

ما يميز هذا الشهر من التصعيد هو أن المستوطنين باتوا يتحركون كميليشيات منظمة ومدججة بالسلاح، أحيانا بلباس عسكري، وتحت غطاء مباشر من جيش الاحتلال. وهذا النمط من الهجمات المنسقة يعزز من القناعة بأن ما يجري ليس اعتداءات عشوائية، بل سياسة إحلال ممنهجة تسعى إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإعادة هندسة الجغرافيا السكانية في الضفة الغربية.

أبرز الانتهاكات التي تمكنت "ايخيليا" من رصدها:

01/06/2025، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المدخل الغربي لقرية أم صفا في محافظة رام الله والبيرة بالسواتر الترابية.

01/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين مزارع المواطنين في منطقة قاعون بالأغوار الشمالية وتركوا ابقارهم ترعى القمح والبطيخ والشمام كما إعتدوا على أصحاب المزارع.

01/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين خلة الضبع في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين كما اعتدوا على الأهالي بالضرب.

01/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين ببناء خيمة جديدة على أراضي المواطنين في منطقة القلع شرق قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

01/06/2025، هاجم مجموعة من المستوطنين أطراف قرية برقة في محافظة رام الله والبيرة واحتجزوا مركبة وشابين واعتدوا عليهم بالضرب.

02/06/2025، قام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منطقة شلال العوجا في محافظة أريحا وسحبوا كابل الكهرباء المغذي للتجمع بمركبتهم مما أدى إلى قطع الكهرباء عن التجمع.

02/06/2025، هاجم مستوطن ملثم خيام أبو همام رزق أبو نعيم في تجمع الخلايل في المغير في محافظة رام الله والبيرة وحاول قتل أحد الناشطين وهو نائم لكنه لم يتمكن من ذلك واعتدى على الناشط بضربه على بطنه وسرقت هواتفه عدد 2 ثم لاذ بالفرار.

02/06/2025، قامت قوات الاحتلال بتجريف ومصادرة العديد من الأراضي في قرية سرطه في محافظة سلفيت.

02/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالتجمع قرب عزب أبو همام في منطقة الخلايل في المغير، في محافظة رام الله والبيرة وحاولوا الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

03/06/2025، تجمع للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال عند مدخل قرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس واعتدوا على المركبات المارة على الشارع الرئيسي.

03/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتكسير أشجار زيتون للمواطن بشير معدي قرب خلة السوار شرق قرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة.

03/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالقرب من مستوطنة كوكب الصباح القريبة من كفر مالك، في محافظة رام الله والبيرة، بالإعتداء بالضرب المبرح على الشاب رمضان دوابشة من قرية دوما.

04/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإلقاء الحجارة على المارة في الشارع الرئيسي المقابل لبلدة عين يبرود في محافظة رام الله والبيرة.

04/06/2025،سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر مصادرة 5888 دونم من منطقة بور العرق وبطن اللص في قرية دير غسانة في محافظة رام الله والبيرة.

04/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بنصب خيمتين بالقرب من مساكن المواطنين في قرية سوسيا في مسافر يطا في محافظة الخليل، وحرروا عدد كبير من الأبقار والأغنام وأطلقوها في محيط عدد من مساكن المواطنين مما أدى إلى احداث خراب في هذه المنطقة.

04/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بنصب خيمة في أراضي المواطنين في جبل التل جنوب بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

04/06/2025، هاجم أكثر من 80 مستوطن بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي بلدة دير دبوان، في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بحرق عشرات المنازل وأصابوا عشرات المواطنين بجروح مختلفة كما قاموا بتخريب المركبات المدنية وحرق مزارع أغنام واسطبلات خيول وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

04/06/2025، هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين بلدة بيتين في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بحرق الأراضي وممتلكات المواطنين.

05/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة بروقين في محافظة سلفيت وقاموا بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي.

05/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق المدخل الوحيد لقرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، ومنع السيارات من الخروج نهائياً.

05/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالتظاهر عند مدخل بلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس، وأغلقوا الطريق أمام حركة الفلسطينيين.

05/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة تجمع حمصة في الأغوار الشمالية والإعتداء على المواطن وليد أبو الكباش حيث تعرض لضربة قوية في الرأس تسببت بجرح مفتوح بالإضافة إلى إصابة في ساقه وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

06/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة، وقطعوا ما يقارب 30 شجرة زيتون للمواطن ياسر جودات من أبو فلاح وأكثر من 70 شجرة زيتون للمواطن وديع خالد من ترمسعيا.

06/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بالتجول في أراضي بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، وبالقرب من مدارس نور الهدى.

06/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين ببناء خيمة جديدة على أراضي قرية سوسيا في مسافر يطا.

07/06/2025، اقتحم أكثر من 5 مستوطنين غرفة المواطن عبد الحفيظ أبو رحمة "أبو أمجد" بالقرب من عزب أبو همام في منطقة الخلايل قرب المغير في محافظة رام الله والبيرة.

08/06/2025، اعتدى أكثر من 15 مستوطن على المواطن حازم بني جابر وزوجته في خربة الطويل، في محافظة نابلس، وقاموا برش غاز الفلفل في وجوههم وسرقوا 27 رأس غنم.

08/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين الأهالي والمزارعين في خربة اقواويس في مسافر يطا، في محافظة الخليل، واعتدوا بالضرب على المواطن نعيم خالد أبو عرام قبل أن تقوم شرطة الاحتلال بإعتقاله.

08/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالإعتداء بالضرب على الشاب ابراهيم عيد الحريزات أثناء رعايته للمواشي بالقرب من خربة هريبة النبي في مسافر يطا، في محافظة الخليل، مما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.

08/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب سياج منزل المواطن سليمان الدبابسه من قرية خلة الضبع في مسافر يطا في محافظة الخليل وترك مواشيهم ترعى أشتال وأشجار تعود للمواطن وذلك بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

09/06/2025، انشاء بؤر استيطانية جديدة في جبل التل في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقرية اوصرين جنوب محافظة نابلس.

09/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية اوصرين في محافظة نابلس وقاموا بتكسير أحد المحال التجارية الواقع على أطراف القرية واندلعت مواجهات بين المستوطنين وأهالي القرية.

09/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين أراضي المواطنين في منطقة سهل التل جنوب سنجل في محافظة رام الله والبيرة والمحاذي لشارع 60 وقاموا بسرقة القمح الذي تم حصده ويعود لمواطنين من البلدة وعندما تم التصدي لهم لاذوا بالفرار وأخذوا معهم القمح.

09/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة سنجل في محافظة رام والبيرة واعتدوا على أراضي المواطنين في منطقة الجنوب وفي منطقة المعشرية وبطن الحلاوة شمال سنجل.

09/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي منطقة الخلال في كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة وأشعلوا النيران فيها.

10/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق مركبة في بلدة إماتين في محافظة قلقيلية وهي تعود للمواطن طارق الصبور.

10/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتوزيع اخطارات بهدم مسجد وأربعة منازل في مخيم الجلزون وضاحية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة.

11/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم غرف زراعية وسلاسل في الخلايل ما بين المغير وعين سامية الغرفة الزراعية تعود للمواطن مقداد نعسان من المغير والسلاسل للمواطن أحمد عمارة من ترمسعيا.

11/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة 45 رأس غنم في خربة سمرة في الأغوار الشمالية تعود للمواطن ذياب عبد عوض دراغمه.

11/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإقتحام قرية خلة الضبع في محافظة الخليل وقامت بإخلاء السكان من الخيام التي أقاموها فوق أنقاض منازلهم التي هدمها الاحتلال الشهر الماضي وباشرت اليات الاحتلال بهدم ما تبقى من منازل القرية في محاولة لمحوها بالكامل.

11/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف وقلع أشجار في بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة بمحاذاة شارع 60 لشق طريق استيطاني يربط البلدة بالشارع الالتفافي.

11/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة جبل التل جنوب بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقاموا برفع راية استيطانية فوق الموقع الأثري المسمى خربة التل.

11/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الشرقية في بلدة مخماس في محافظة رام الله والبيرة، وأشعلوا النيران في أراضي المواطنين كما أحرقوا عدد من المركبات وقاموا بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف على المواطنين كما واعتدوا على أحد الناشطين ويدعى إيرك.

11/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالتجمع عند مدخل اللبن الشرقية في محافظة نابلس وأغلقوا المدخل ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج.

12/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة بواسطة جرافة عسكرية وجيبين عسكريين حيث توجهوا الى منطقة البركة شمال البلدة وقامت جرافة الاحتلال بتجريف ما مساحته خمس دونمات من أراضي المواطنين وقلع ما يقارب 50 شجرة زيتون معمرة وبعض أشجار التين علماً بأن هذه المنطقة محاذية لشارع 60 الاستيطاني الذي يمر من أراضي البلدة.

12/06/2025، هاجم عدد كبير من المستوطنين المدخل الشرقي لقرية أم صفا في محافظة رام الله والبيرة.

12/06/2025، قام مجموعة من المستوطنين بإحضار شاحنة تحمل كرفان متنقل فجراً ووضعوا الكرفان في البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة قرنة أبوعدس شمال بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة كما أحضروا ألواح طاقة شمسية للمكان بعد ذلك قام المستوطن ميخائيل شملة ومجموعته بتغطية الكرفان بشوادر للتمويه والتغطية على وجود بيت متنقل.

13/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين مشاه وبعضهم على خيول بمهاجمة شابين من بلدة كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، أثناء تواجدهم في منطقة المناطير وهي من أراضي البلدة مما أدى إلى إصابة أحدهم والذي تم نقله إلى مركز طبي البلدة وتم إعتقال الاخر من قبل جيش الاحتلال الذي هاجم المكان واطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين.

14/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بجمالهم وخيولهم تجمع رأس العوجا في محافظة أريحا.

14/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتركيب بوابة ثانية على مدخل بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة في منطقة المحول، وبذلك تكون قد عزلت البلدة عزل كامل بدون مدخل أو مخرج.

14/06/2025، قام مجموعة من المستوطنين بتجريف وتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة قريوت في محافظة نابلس بين مستعمرتي شيلو وعيلي.

14/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمعاً بدوياً في سهل جبع شرق القدس وأقدمت على حرق عدد من الخيام مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين تم نقلهم إلى مركز صحي حزما كما خلف الاعتداء أضرار مادية جسيمة في المنطقة.

14/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتركيب بوابة على المدخل الرئيسي لقرية دوما في محافظة نابلس.

14/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين مزرعة أغنام في سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة، بعد أن قاموا بقص السياج والدخول وخط الشعارات العنصرية على الجدران بالإضافة إلى حرق بعض المقتنيات بداخل المزرعة.

14/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري ومركبة مدنية بإغلاق بوابة بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة الجديدة ومنع المواطنين من الحركة.

14/06/2025، بعد أن تم إغلاق مدخل بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة لجأ المواطنين لاستخدام طريق زراعي بجانب البوابة الا أن قوات الاحتلال قامت بمهاجمة المركبات واطلاق الرصاص الحي اتجاه المواطنين كمل وقامت بإغلاق الطريق الزراعي المؤدي الى شارع 60.

14/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبة تابعة لشركة الكهرباء وقاموا بسرقة محتوياتها على طريق مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

15/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الصناعية في بلدة المزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بإطلاق النار تجاه المواطنين واحرقوا الممتلكات وتصدى لهم شباب القرية والقرى المجاورة.

15/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمع الخضيريا شرق جبع في محافظة القدس واعتقلوا ثلاثة مواطنين.

15/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة أشجار الزيتون من منطقة الرفيد شرق المغير في محافظة رام الله والبيرة والتي تعود ملكيتها للمواطن منير ابو عليا.

16/06/2025، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتركيب بوابة حديدية على مفرق قرية رامين في محافظة طولكرم وهو المدخل الرئيسي للقرية.

17/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقتحام منطقة جبل التل في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقاموا ببناء غرفة خشبية في المكان.

17/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين المواطنين في حي القرنا في بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة الا ان المواطنين تصدوا لهم وأعادوهم الى بؤرتهم الاستيطانية في منطقة السهل الشرقي.

18/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإعادة بناء البؤرة الاستيطانية المسماه او مائير بالقرب من دير دبوان في محافظة رام الله والبيرة بجانب كسارات الطريفي علما بأن هذه البؤرة كان قد تم هدمها من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

18/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإغلاق المدخل الشمالي لقرية دوما في محافظة نابلس وذلك بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

18/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منزل المواطن خضر نواجعه في قرية سوسيا في محافظة الخليل وتكسير مقتنياته.

19/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء بالضرب على المواطن ركاد جمعة ابو عليا في سهل مرج سيع في محافظة رام الله والبيرة حيث كان يرعى أغنامه.

19/06/2025، قام مستوطن برعي أبقاره بين منازل المواطنين في منطقة جباس في بلدة الطيبة في محافظة رام الله والبيرة.

19/06/2025، تواجد لقطعان المستوطنين في سهل الرفيد شرق المغير في محافظة رام الله والبيرة بالإضافة إلى جرافة وأعمال تخريب متعمدة لأراضي المواطنين حيث قاموا بتجريف مساحات واسعه تعود ملكيتها للمواطن محمد حامد ابوعليا.

19/06/2025، قام مستوطن بمهاجمة عائلة من بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة اثناء توجههم لجني ثمار الفقوس في سهل التل ورفع عليهم السلاح ومنعم من القيام بعملهم وهم موسى دار خليل وزوجته ووالده.

20/05/2025، استمرار أعمال التجريف من قبل المستوطنين لأراضي المزارعين في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقلع أشجار الزيتون المعمرة.

20/05/2025، تسلل مجموعة من المستوطنين إلى منطقة عرب المليحات في محافظة أريحا.

20/06/2025، جرافات المستوطنين شرق قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة وتحديداً في سهل مرج الذهب تقوم بتجريف الأراضي وإزالة الحدود وذلك تمهيداً لسرقتها بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يمنع المنواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

21/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في منطقة اشكاره الواقعة جنوب شرق يطا في محافظة الخليل والقريبة من خربة سوسيا حيث أصيب عدد من المواطنين وتم نقل ستة منهم الى مستشفى يطا الحكومي، كما وقاموا بتحطيم ثلاثة مركبات للمواطنين وأتلفوا الأعلاف وكسروا أجزاء من بركسات لتربية الدواجن تعود ملكيتها للمواطن خليل مغنم بالاضافة لاتلاف عدد من خزانات المياه وتكسير الاشجار.

21/06/2025، هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير في محافظة رام الله والبيرة بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي قام بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين اثناء تصديهم للمستوطنين.

21/06/2025، تواجد للمستوطنين وأبقارهم في أراضي بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة بالقرب من منازل المواطنين على أطراف البلدة.

21/06/2025، هجوم للمستوطنين على سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بحرق الغرف الزراعية المقامة في المكان.

22/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمع بدوي يقع على جبل التل والباطن من أراضي بلدة المزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة جنوب بلدة سنجل وهددوا المواطنين بالرحيل والا سيكون القتل مصيرهم.

24/06/2025، قام أمن المستوطنات بطرد رعاة الأغنام في سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة.

24/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتدمير عشرات اشجار الزيتون المعمرة في بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة والتي تعود ملكيتها لعائلة أبو عواد.

24/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالدخول إلى أراضي المواطنين في منطقة سهل التل في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بسرقة تبن معبا بأكياس ولاذوا بالفرار.

24/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين في منطقة نبع غزال في الفارسية في الأغوار الشمالية بوضع شيك بالقرب من منازل المواطنين.

25/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحرق منزل المواطن ناصر شريتح في قرية سوسيا في محافظة الخليل.

25/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين أطراف بلدة سنجل وبلدة المزرعة الشرقيه وجلجليا في محافظة رام الله والبيرة حيث اعتدوا على المواطنين بالضرب وبإطلاق الرصاص الحي وقاموا بإحتجاز مركبة ومنع المواطنين من الوصول إليها كما قاموا بتحطيم مركبة أخرى والإعتداء على السائق بالضرب المبرح وكذلك الاعتداء على بعض العزب للمواطنين من المزرعة الشرقية.

25/06/2025، هجوم للمستوطنين على قرية كفر مالك منطقة العاصور في محافظة رام الله والبيرة حيث اعتدوا على المواطنين مما أدى إلى إستشهاد ثلاثة وإصابة سبعة بينها إصابة خطرة.

25/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق منزل في محافظة أريحا مما أدى إلى إختناق ثمانية مواطنين.

26/06/2025، هجوم عنيف للمستوطنين على بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة واطلاق الرصاص الحي على المواطنين.

27/05/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق مركبة في سهل مرج سيع بين المغير وأبو فلاح في محافظة رام الله والبيرة.

27/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منازل المواطنين في قرية سوسيا مسافر يطا في محافظة الخليل.

27/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمضايقة المواطنين واستفزازهم في منطقة الخلايل في الغير في محافظة رام الله والبيرة.

27/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على منازل المواطنين اثناء اقتحامهم للمنطقة الشرقية في نابلس.

27/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين رافع مثقال فقها ومحمد فقها اثناء رعيهما الأبقار قرب خيامهم في منطقة الحمة في الأغوار الشمالية.

27/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بقوة السلاح المواطنين العزل في قرية شقبا في محافظة رام الله والبيرة.

28/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال النيران في أراضي المواطنين في منطقة باب الواد في يبرود في محافظة رام الله والبيرة.

28/06/2025، ستة عائلات من خربة سمرا في الإغوار الشمالية ترحل بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة لهم.

29/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة وملاحقة الرعاة في منطقة الحمة واحتجاز قطيع من الأبقار للمواطن رافع محمد فقها.

29/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتوسعة سياج مستوطنة كرمئيل على حساب أراضي المواطنين من عائلة الهذالين في خربة أم الخير في البادية شرق مدينة يطا في محافظة الخليل.

29/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بلباس جيش بالاعتداء بالضرب على المواطنين في خربة أم الخير بمسافر يطا في محافظة الخليل مما أدى إلى إصابة اربعة مواطنين بينهم سيدة برضوض.

29/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية سوسيا في محافظة الخليل واعتدت على المواطنين بالضرب مما أدى الى اصابة احد المواطنين وتم التعامل معه من قبل طواقم الهلال الاحمر.

29/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي المزارعين في شمال بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة وقاموا بسرقة جذوع اشجار الزيتون والاعتداء على المواطنين واطلاق الرصاص الحي باتجاههم وذلك بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

29/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة حزما في محافظة القدس وقاموا بإحراق كوخ زراعي والاعتداء على المواطنين واطلاق الرصاص الحي مما أدى الى إصابة ثلاث مواطنين أحدهم بالقدم واخر بالقدم واليد والثالث بالكتف ثم قامت شرطة الاحتلال بمداهمة مركز حزما الطبي والعيادات الطبية في البلدة بحثاً عن المصابين.

29/06/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بقيادة مسؤول أمن مستوطنة ميفؤوت يريحوا عرب المليحات في محافظة أريحا وتجمهروا في المنطقة لتنفيذ اعتداءاتهم على السكان.

29/06/2025، قام مستوطن بإغلاق الطريق بين بلدة عقربا ومجدل بني فاضل في محافظة نابلس ومنع المواطنين من التنقل.

30/06/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي المزارعين شرق قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة ووضعوا اسلاك شائكة حول الاراضي للسيطرة عليها ومنع المواطنين من الوصول اليها وذلك بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

30/06/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين اراضي المواطنين في خربة المركز بمسافر يطا في محافظة الخليل واطلقوا اغناهم ترعى في اراضي المزارعين وعندما تصدى الاهالي لهم قام جيش الاحتلال باعتقال 14 مواطن منهم.