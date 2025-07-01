مسؤول أمريكي: حدود "إسرائيل" الحالية مجرد أوهام.. "نحتاج نماذج دول جديدة"

وطن: نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مسؤول كبيرة في إدارة ترامب قوله، إن "الحدود الحديثة لإسرائيل رُسمت على أسس وهمية"، منتقدًا مفهوم الدولة القومية في الشرق الأوسط.

كما أشاد المسؤول بنموذج الحكم في الإمبراطورية العثمانية، ومتهمًا القوى الغربية بتشويه المنطقة عبر اتفاقيات سايكس- بيكو ومشاريع التقسيم.

وذكرت الصحيفة، أن هذه التصريحات كانت خلال إفادة إعلامية غير مسجلة عقب توقيع ترامب أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإطلاق مسار دبلوماسي بين الحكومة السورية الجديدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المسؤول، أن "الخطوط التي رُسمت في أعوام 1948 و1967 و1974، كلها مجرّد أوهام، إذ رُسمت استنادا إلى حقائق وقتية"، مبينا أن "إدارة ترامب لم تكن تسعى لتحديد الحدود، بل لخلق ثقة متبادلة في منطقة طالما مزّقتها الصراعات الحدودية".

وتعود التواريخ التي أشار إليها المسؤول، بحسب الصحيفة، إلى محطات فاصلة في تاريخ الحروب الإسرائيلية: نكبة 1948، حرب عام 1967 التي احتلت فيها الجولان السوري، وحرب 1973.

وأكد المسؤول أن "الخط الفاصل لا يهمّ بقدر ما يهمّ من يقف على جانبيه"، مبينا "إذا لم تكن هناك ثقة بين الطرفين، فلن ينجح أي اتفاق سلام مهما كانت خطوطه".

وتابع، "ما نحتاج إليه هو اتفاق على غرار اتفاقية سيناء بين إسرائيل ومصر. لقد حان الوقت للتخلي عن الأفكار التي فشلت على مدى قرن، والتفكير في حلول جديدة".

كما رفض المسؤول الإفصاح عن رؤية إدارة ترامب لحدود إسرائيل، قائلا: "لا يهمنا الخط الأزرق أو الأحمر أو الأخضر، ولا اتفاقيات 1967 أو 1974 أو 1979، كلها تفاصيل بلا نهاية. ما نريده هو أن يجتمع المتصارعون ويتفاهموا، وسنساعد إذا استطعنا".

كما هاجم المسؤول مفهوم الدولة القومية، موضحا إلى أن “الإمبراطورية العثمانية لم تكن تتشكل من دول قومية، بل سمحت لكل منطقة بإدارة شؤونها ضمن نظام قضائي مركزي"، مشيرا إلى أن “الدول القومية لم تثبت نجاحها، والمستقبل قد يتطلب نموذجا جديدا".