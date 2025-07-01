استشهاد الشابين سامر الزغارنة وأمجد حوشية برصاص الاحتلال في رام الله والخليل

رام الله - وطن: أعلن صباح اليوم عن استشهاد شابين برصاص الاحتلال، في رام الله والخليل.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب سامر الزغارنة اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الفتى أمجد حوشية، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة، وسط المدينة.

وذكرت المصادر، أن الفتى نُقل إلى المستشفى متأثرًا بجروحه الخطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.