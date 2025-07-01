استشهاد الشاب سامر الزغارنة برصاص الاحتلال في الخليل

وطن: استشهد الشاب سامر الزغارنة اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.