إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة بقيمة 510 ملايين دولار لصالح الاحتلال

رام الله - وطن: وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة أسلحة لصالح الاحتلال بقيمة 510 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الصفقة التي تمت الموافقة عليها تشمل أكثر من سبعة آلاف مجموعة توجيه للقنابل من نوع “ذخائر الهجوم المباشر المشترك” بنوعين مختلفين.

وجاء في بيان الوزارة: “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة”. وأضاف البيان أن “هذه الصفقة المقترحة تتماشى مع تلك الأهداف”.

وفي آذار/ مارس الماضي، ذكر البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لـ"إسرائيل"، في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.

وأكدت الوزارة أيضا أن "الخارجية" وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لـ"إسرائيل"، في إطار صفقة بقيمة نحو 295 مليون دولار.

وفي شباط/ فبراير الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على بيع أسلحة لدولة الاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114"، وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل، وذخائر مضادة للطائرات.

وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول الداعمة للاحتلال بالأسلحة خصوصا خلال الحرب على غزة حيث وصلت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر الأمريكية على مدى 20 شهرا من الحرب.