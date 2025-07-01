ارتكب الاحتلال مجزرة مقهى الساحل .. 95 شهيدا في قطاع غزة أمس الأثنين

رام الله - وطن: شن جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء غارات جوية على قطاع غزة استمرار للعدوان على القطاع، وذلك بعد يوم دام ارتكب الاحتلال فيه مجزرة على شاط بحر غزة الأثنين.

واستشهد أكثر من 95 شخصا، بغارات الاحتلال على قطاع غزة، الإثنين؛ بينهم 62 بمدينة غزة وشماليّ القطاع على الأقلّ، مع تواصل القصف والغارات على أنحاء القطاع مسفرة عن ازدياد في حصيلة الشهداء والجرحى.

وجراء مجزرة ارتكبها الاحتلال واستهدفت مقهى على الساحل الغربي لمدينة غزة، استشهد 30 شخصا وأصيب العشرات، الإثنين،

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ633، فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال. وقالت كتائب القسام إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعين لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقتي "الأوروبي" و"قيزان النجار" جنوب خانيونس.