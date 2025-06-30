الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لن ندع الاحتلال يستقر.. وسنثبت على الحق حتى التحرير

وطن: أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، وأن التحرير خيار دائم لا رجعة فيه، مشدداً على أن الحزب في موقع الدفاع المشروع في وجه الاحتلال والعدوان الأميركي-الإسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها خلال المجلس العاشورائي المركزي، الاثنين، وصف الشيخ قاسم "إسرائيل" بأنها كيان معتدٍ وظالم ومجرم، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة تدمير كرامة الشعوب الحرة، ومؤكداً أن من حق الشعوب قول "لا" في وجه الطغيان.

وأضاف: "تمسكنا بالأرض نابع من كونها حقاً لنا، ولن يمنعنا أحد من المطالبة بهذا الحق مهما كانت مصالحه. سنواصل العمل لاستعادته، ولن نسمح للاحتلال بأن يهنأ أو يستقر".

ورأى قاسم أن واشنطن و"تل أبيب" تحاولان استغلال اللحظة لقلب موازين المنطقة لصالحهما، وقال: "لكن هنا يظهر من يقف مع الحق.. ونحن لن نتراجع، بل سنظل سدّاً منيعاً في وجه مخططاتهم".

وشدد على أن تحرير الأرض ومنع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية هو السبيل إلى مستقبل كريم وعزيز، داعياً اللبنانيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، وعدم الانجرار خلف أجندات خارجية تهدد سيادة لبنان واستقراره.

وتوجّه إلى بعض المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "نستطيع التفاهم على كل المسائل الداخلية، لكن لا تكونوا في صف الأعداء، لأن التنازل عن الأرض خيانة تأخذ الوطن نحو المجهول".

وختم بالقول: "لا خيار أمامنا سوى الثبات، فكل قوى الطغيان تحاول التأثير علينا سلباً، لكننا سنواصل الطريق باستقامة. ثقوا أنكم باقون في طليعة الأمة، وراياتكم ستظل مرفوعة ما دمتم مع الحق".