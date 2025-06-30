مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس ويُلحقون أضرارًا بمركبة

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، عدداً من مركبات المواطنين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى تضرر إحداها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين أقدمت على رشق المركبات بالحجارة بالقرب من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ما أسفر عن تحطيم زجاج مركبة تعود للمواطن أيمن عطا الله صوفان.

ويُشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على مركبات المواطنين تكررت مؤخرًا في ذات المنطقة، ما تسبب بإلحاق أضرار بعدد منها.