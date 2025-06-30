محافظ سلطة النقد يطلع السفير المغربي على مستجدات الأزمة المالية ويبحثان سبل التعاون

وطن: التقى معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، اليوم في رام الله، سعادة سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين السيد عبد الرحيم مزيان، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ شنار على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين فلسطين والمملكة المغربية، مشيداً بمواقف المغرب الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

كما استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صمود القطاع المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية، والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد مؤخراً للتعامل مع الأزمات المالية الراهنة، وعلى رأسها أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية، للحد من انعكاسات هذه الأزمة على قدرة الجهاز المصرفي في تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاعات التجارية الحيوية المسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد شنار على أهمية التحرك الدولي والعربي لدعم هذه الجهود والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد الفلسطيني.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في فلسطين.

من جهته، أكد السفير مزيان موقف المملكة المغربية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

كما أشاد السيد السفير بالدور الحيوي الذي تضطلع به سلطة النقد في إدارة القطاع المصرفي بكفاءة، والحفاظ على استقراره رغم التحديات الصعبة التي تمر بها فلسطين، كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.